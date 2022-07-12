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    Başkan Erdoğan, Rusya lideri Putin ve Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi!

    Başkan Recep TayyipErdoğan, dün Vladimir Putin ve Zelenski ile telefon görüşmesi yaptı. Ukrayna- Rusya savaşını ve Karadeniz’deki tahıl koridorunu ele aldı.

    Betül Usta
    Türkiye hattı

    Türkiye, siyasi hamleleriyle bölgede hakim güç haline geldi. Ukrayna- Rusya savaşında arabuluculuk görevi üstlendi. Krizin çözülmesi için her fırsatta sağduyu çağrısını yineledi. Başkan Erdoğan, dün Rus lider Putin'le yaptığı tele zirvede, Suriye'deki durumun yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşı ve Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulmasına dair hususlar değerlendirdi. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın kalıcı ve adil bir barışla, müzakereler yoluyla sona erdirilmesi gerektiğini de yineledi. Erdoğan, Putin'in ardından Ukrayna lideri Zelenski ile görüştü. Erdoğan, en büyük temennilerinin Ukrayna'ya barışın gelmesi olduğunu vurgulayarak, Ukrayna'nın tahıl ürünlerinin dünya pazarına ulaştırılması için BM tarafından hazırlanan plana dair çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti. Daha sonra Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la da görüşen Erdoğan, iki ülke arasındaki normalleşme sürecine önem verdiğini belirtti.



    PUTİN VE ZELENSKİ İLE KRİTİK GÖRÜŞME
    Putin, tahıl koridorunun açılması için gerekli desteği vereceğini söyledi.

    SELMAN'LA GÖRÜŞTÜ
    Başkan Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu. Görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

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