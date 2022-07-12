Başkan Erdoğan, Rusya lideri Putin ve Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi!

Türkiye, siyasi hamleleriyle bölgede hakim güç haline geldi. Ukrayna- Rusya savaşında arabuluculuk görevi üstlendi. Krizin çözülmesi için her fırsatta sağduyu çağrısını yineledi. Başkan Erdoğan, dün Rus lider Putin'le yaptığı tele zirvede, Suriye'deki durumun yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşı ve Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulmasına dair hususlar değerlendirdi. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın kalıcı ve adil bir barışla, müzakereler yoluyla sona erdirilmesi gerektiğini de yineledi. Erdoğan, Putin'in ardından Ukrayna lideri Zelenski ile görüştü. Erdoğan, en büyük temennilerinin Ukrayna'ya barışın gelmesi olduğunu vurgulayarak, Ukrayna'nın tahıl ürünlerinin dünya pazarına ulaştırılması için BM tarafından hazırlanan plana dair çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti. Daha sonra Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la da görüşen Erdoğan, iki ülke arasındaki normalleşme sürecine önem verdiğini belirtti.