SİHA'lardan nokta atışı operasyon: Sözde yönetici 2 terörist mağara girişinde etkisiz hale getirildi





Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin artan azim ve kararlılıkla devam ettiği belirtilerek, "Sınır ötesindeki terör hedefleri havadan ve karadan vurulurken insansız hava araçları ile hudut hattı ve bölge sürekli kontrol altında tutuluyor. Bu kapsamda Kandil'de bir mağaraya doğru hareket eden 2 terörist tespit edildi. SİHA tarafından aralıksız takip edilen teröristler mağaranın girişine ulaştıkları sırada yapılan atışla etkisiz hale getirildi" denildi.