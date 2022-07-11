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    • 11.07.2022 12:20
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    • 11.07.2022 12:20
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    SİHA'lardan nokta atışı operasyon: Sözde yönetici 2 terörist mağara girişinde etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyi Kandil bölgesinde örgütün sözde yöneticisi olduğu değerlendirilen 2 teröristin, silahlı insansız hava aracı (SİHA) atışıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    SİHA’lar sözde terör yöneticilerine ölüm yağdırdı!

    Mehmetçik, yurt içi ve yurt dışında terörle mücadelesine aralıksız devam ediyor.



    SİHA'LAR ÖLÜM YAĞDIRDI


    Buna göre, Irak'ın kuzeyi Kandil bölgesinde örgütün sözde yöneticisi olduğu değerlendirilen 2 teröristin, silahlı insansız hava aracı (SİHA) atışıyla etkisiz hale getirildiğini açıklandı.



        Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin artan azim ve kararlılıkla devam ettiği belirtilerek, "Sınır ötesindeki terör hedefleri havadan ve karadan vurulurken insansız hava araçları ile hudut hattı ve bölge sürekli kontrol altında tutuluyor. Bu kapsamda Kandil'de bir mağaraya doğru hareket eden 2 terörist tespit edildi. SİHA tarafından aralıksız takip edilen teröristler mağaranın girişine ulaştıkları sırada yapılan atışla etkisiz hale getirildi" denildi.



        ÖRGÜTÜN SÖZDE YÖNETİCİLERİNDEN OLDUĞUNUN DEĞERLENDİRİLİYOR
        Öte yandan, etkisiz hale getirilen 2 teröristin, örgütün sözde yöneticilerinden olduğunun değerlendirildiği açıklandı.

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