Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.07.2022 12:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.07.2022 12:05
    ABONE OL

    Bakan Soylu'dan metroda saldırıya uğrayan Senegalli aileye ziyaret

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz gün İstanbul'da metroda seyahat ettiği sırada ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan Senegalli Davut'u ziyaret etti. Soylu paylaşımında, "Biz, Müslümanız. Bizde yabancı düşmanlığı olmaz, olamaz; bunu reddederiz." ifadelerini kullandı.

    Metroda saldırıya uğrayan Senegalli aileye ziyaret

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da metroda hakarete uğrayan Senegalli Davut'u kaldığı evde ziyaret etti.

    Bakan Soylu, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Senegalli Davut, tertemiz bir insan... Eşi, kızları Rukiye ve Fatma, metroda uğradıkları ırkçı saldırıya çok üzülmüşler... Biz, Müslümanız. Bizde yabancı düşmanlığı olmaz, olamaz; bunu reddederiz. Siyasete alet edecekler diye boynumuzu eğmedik, eğmeyiz..." ifadelerini kullandı.

    Soylu'nun mesajının ekinde paylaştığı videoda ise Senegalli Davut ve ailesiyle sohbeti yer aldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Disipline sevk edilen Özcan’ın randevu talebini ret
    Haberler Güncel Bakan Soylu'dan metroda saldırıya uğrayan Senegalli aileye ziyaret
        SON DAKİKA