Devlet Bahçeli'ye hediye edilen resim Yunan'ı çıldırttı

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sosyal medyada paylaşılan fotoğrafı Atina'yı gerdi. Ülkü Ocakları tarafından Bahçeli'ye hediye edilen resim Yunan kamuoyunu ayağa kaldırdı.

'DENİZLERDEKİ MİSAKIMİLLİMİZ'

MHP lideri Devlet Bahçeli, hafta sonu Ülkü Ocakları'nı ziyaret etti. Ziyarette Bahçeli'ye çerçeve içerisinde bir resim hediye edildi. Üzerinde harita bulunan resim, Twitter üzerinden paylaşılınca da Yunanistan ayağa kalktı.

Haritada, "Denizlerdeki misakımillimiz" ibaresi yer alırken, birçok Yunan adası ve Girit'in de Türkiye'ye ait olduğu görüldü. Fotoğrafa, Yunan kamuoyundan tepki geldi.

SALDIRGAN VE PROVOKATİF

Ülkenin çok okunan gazetelerinden Kathimerini, Yunan yetkililerin de bu kareye tepki gösterdiğini yazdı. Kathimerini, "Yunan diplomatik kaynakları bu hamlenin saldırgan ve provokatif olduğunu söyledi" yorumunu yaptı.

KABUL EDİLEMEZ OLAYI DÜZELTİN

Gazeteye konuşan diplomatik kaynaklar da, "Maalesef bu görüntü, bizim Türkiye ile her gün yaşadığımız ve gerilimi tırmandıran aşırı uçtaki açıklamaların bir kısmı." ifadesini kullandı.

Yunan yetkililer, "Bir an önce ülkemizin toprak bütünlüğünü şüphede bırakan bu kabul edilemez olayın düzeltilmesini bekliyoruz." dedi.