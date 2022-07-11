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    • Güncel
    • 11.07.2022 09:46
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    • 11.07.2022 09:46
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    Devlet Bahçeli'ye hediye edilen resim Yunan'ı çıldırttı

    Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hafta sonu Ülkü Ocakları'na ziyarette bulundu. Ziyaret sonunda Bahçeli'ye Ege adalarının yer aldığı bir harita hedeiye edildi. Girit adası dahil olmak üzere Ege'de yer alan birçok adanın Türkiye ait olarak tasvir edildiği harita Yunanistan'ı adeta çıldırttı.

    Bahçeli’ye hediye edilen resim Yunan’ı çıldırttı

    MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sosyal medyada paylaşılan fotoğrafı Atina'yı gerdi. Ülkü Ocakları tarafından Bahçeli'ye hediye edilen resim Yunan kamuoyunu ayağa kaldırdı.

    'DENİZLERDEKİ MİSAKIMİLLİMİZ'
    MHP lideri Devlet Bahçeli, hafta sonu Ülkü Ocakları'nı ziyaret etti. Ziyarette Bahçeli'ye çerçeve içerisinde bir resim hediye edildi. Üzerinde harita bulunan resim, Twitter üzerinden paylaşılınca da Yunanistan ayağa kalktı.

    Haritada, "Denizlerdeki misakımillimiz" ibaresi yer alırken, birçok Yunan adası ve Girit'in de Türkiye'ye ait olduğu görüldü. Fotoğrafa, Yunan kamuoyundan tepki geldi.

    SALDIRGAN VE PROVOKATİF
    Ülkenin çok okunan gazetelerinden Kathimerini, Yunan yetkililerin de bu kareye tepki gösterdiğini yazdı. Kathimerini, "Yunan diplomatik kaynakları bu hamlenin saldırgan ve provokatif olduğunu söyledi" yorumunu yaptı.

    KABUL EDİLEMEZ OLAYI DÜZELTİN
    Gazeteye konuşan diplomatik kaynaklar da, "Maalesef bu görüntü, bizim Türkiye ile her gün yaşadığımız ve gerilimi tırmandıran aşırı uçtaki açıklamaların bir kısmı." ifadesini kullandı.

    Yunan yetkililer, "Bir an önce ülkemizin toprak bütünlüğünü şüphede bırakan bu kabul edilemez olayın düzeltilmesini bekliyoruz." dedi.

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