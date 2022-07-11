Kılıçdaroğlu kesin ihracı istenen Tanju Özcan'ın randevu talebini reddetti

AK PARTİLİ ÇINAR'A ÇİRKİN SÖZLER

Özcan geçtiğimiz aylarda da meclis toplantısı sırasında çirkin davranışlar sergiledi. Söz hakkı için el kaldıran AK Partili Hacer Çınar'a söylemleri ve devamında kendisine yapılan protestoya dans ederek karşılık vermesi, partisinde tepkiye neden oldu.

Daha önce de disiplin kuruluna sevk edilen Özcan, MYK tarafından 14 Haziran tarihinde kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.