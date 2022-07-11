Kılıçdaroğlu kesin ihracı istenen Tanju Özcan'ın randevu talebini reddetti

Cumhuriyet Halk Partili Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, birçok skandala imza attı. Özcan özellikleri mültecileri hedef alan çok sayıda provokatif söylem ve eylemde bulunmuştu.
Mültecilere suyu daha pahalı satmaya çalışan ve yabancıların nikah işlemleri için belediyeye daha fazla ücret ödenmesini isteyen Özcan'ın girişimleri savcılıkla durdurulmuştu.
Bolu'da şehir merkezinin en işlek noktalarında bulunan billboardlara dün hem Türkçe hem de Arapça "Bolu Belediyesi'nden geçici sığınmacılara son çağrı" başlıklı bir afiş yayınlatan Özcan, her kesiminden insanının tepkisini çekti.
AK PARTİLİ ÇINAR'A ÇİRKİN SÖZLER
Özcan geçtiğimiz aylarda da meclis toplantısı sırasında çirkin davranışlar sergiledi. Söz hakkı için el kaldıran AK Partili Hacer Çınar'a söylemleri ve devamında kendisine yapılan protestoya dans ederek karşılık vermesi, partisinde tepkiye neden oldu.
Daha önce de disiplin kuruluna sevk edilen Özcan, MYK tarafından 14 Haziran tarihinde kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
HDP'NİN GAZIYLA ATILACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM
Özcan, disipline sevk edildikten sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep etti. Kılıçdaroğlu ile görüşmek için randevu talep ettiğini duyuran Özcan, "HDP'nin gazıyla CHP'den atılacağımı düşünmüyorum" ifadelerini kulandı.
Özcan'ın destek taleplerine rağmen CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan bu talebe olumlu yanıt gelmedi.