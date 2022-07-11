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    • 11.07.2022 12:05
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    Kılıçdaroğlu kesin ihracı istenen Tanju Özcan'ın randevu talebini reddetti

    Irkçı ve provokatif söylemleriyle kamuoyunun tepkisini çeken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisi CHP tarafından 'kesin ihraç talebiyle' Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Özcan'ın konuyu görüşme talebi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından reddedildi. Disipline sevk kararında HDP'nin de Özcan'ın söylemlerinden rahatsız olduğu gerekçesi de sık sık dile getiriliyor.

    Disipline sevk edilen Özcan’ın randevu talebini ret

    Cumhuriyet Halk Partili Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, birçok skandala imza attı. Özcan özellikleri mültecileri hedef alan çok sayıda provokatif söylem ve eylemde bulunmuştu.

    Mültecilere suyu daha pahalı satmaya çalışan ve yabancıların nikah işlemleri için belediyeye daha fazla ücret ödenmesini isteyen Özcan'ın girişimleri savcılıkla durdurulmuştu.

    Bolu'da şehir merkezinin en işlek noktalarında bulunan billboardlara dün hem Türkçe hem de Arapça "Bolu Belediyesi'nden geçici sığınmacılara son çağrı" başlıklı bir afiş yayınlatan Özcan, her kesiminden insanının tepkisini çekti.

    AK PARTİLİ ÇINAR'A ÇİRKİN SÖZLER
    Özcan geçtiğimiz aylarda da meclis toplantısı sırasında çirkin davranışlar sergiledi. Söz hakkı için el kaldıran AK Partili Hacer Çınar'a söylemleri ve devamında kendisine yapılan protestoya dans ederek karşılık vermesi, partisinde tepkiye neden oldu.

    Daha önce de disiplin kuruluna sevk edilen Özcan, MYK tarafından 14 Haziran tarihinde kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

    HDP'NİN GAZIYLA ATILACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM
    Özcan, disipline sevk edildikten sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep etti. Kılıçdaroğlu ile görüşmek için randevu talep ettiğini duyuran Özcan, "HDP'nin gazıyla CHP'den atılacağımı düşünmüyorum" ifadelerini kulandı.

    Özcan'ın destek taleplerine rağmen CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan bu talebe olumlu yanıt gelmedi.

        MECLİS ÜYELERİ KILIÇDAROĞLU'NA GİTTİ
        Bolu Belediyesi'nin CHP'li meclis üyeleri Tanju Özcan'ın haberi olmadan yakın zamanda Ankara'ya gelip durumu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na bizzat anlattı.

        BAĞIMSIZ KARAR VERECEĞİNE VURGU
        Ancak CHP liderinin meclis üyelerine, disiplin sürecinde Tanju Özcan ile görüşmesinin doğru olmayacağını ifade ettiği kaydedildi. Kılıçdaroğlu'nun Yüksek Disiplin Kurulu'nun da bağımsız karar vereceği konusunda garanti verdiği belirtildi.

        GENEL MERKEZ'DE SAVUNMA YAPACAK
        Disiplin süreci ise devam ediyor. Tanju Özcan 18 Temmuz'a kadar yazılı, 25 Temmuz Pazartesi günü ise genel merkezde sözlü savunmasını verecek.

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        Disipline sevk edilen Özcan’ın randevu talebini ret
        Haberler Güncel Kılıçdaroğlu kesin ihracı istenen Tanju Özcan'ın randevu talebini reddetti
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