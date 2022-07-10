Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.07.2022 10:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.07.2022 11:00
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan'dan Güney Amerika çıkarması! Venezuela ile 54 iş birliği anlaşması gündemde

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan temmuz ayı sonunda Venezuela, Arjantin ve Meksika’yı kapsayan Latin Amerika turuna çıkacak. Özellikle Maduro’nun Türkiye ziyaretinden 1,5 ay sonra gerçekleşecek iade-i ziyarette, 54 iş birliği anlaşması gündemde olacak. Artan diplomatik varlığıyla birlikte ekonomik ilişkilerini de güçlendiren Türkiye, bölge ile ticaret hacmini 15 milyar dolara yükseltti.

    Başkan Erdoğan’dan Güney Amerika çıkarması!

    Türkiye'nin Latin Amerika açılımı son dönemde ivme kazandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan temmuz ayı sonunda Venezuela, Arjantin ve Meksika'yı kapsayan Latin Amerika turuna çıkacak.

    1,5 AY SONRA İADE-İ ZİYARET
    Özellikle Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Türkiye ziyaretinden 1,5 ay sonra gerçekleşecek iade-i ziyarette, 54 iş birliği anlaşması gündemde olacak.

    Latin Amerika ve Karayipler ülkelerine yönelik stratejik açılım politikasını sürdüren Türkiye, bölgedeki 17 büyükelçiliğiyle en büyük diplomatik ağlarından birisine sahip oldu.

    15 MİLYAR DOLARA ÇIKTI
    El Salvador'un başkenti San Salvador'da açılacak büyükelçilik ile bu sayı 18'e çıkacak. Artan diplomatik varlığıyla birlikte ekonomik ilişkilerini de güçlendiren Türkiye, bölge ile ticaret hacmini 15 milyar dolara yükseltti.

        Son olarak Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu haziran ayı başında Beştepe'de ağırlayan Başkan Erdoğan, temmuz ayı sonunda Venezuela'yı da kapsayan Güney Amerika turuna çıkmaya hazırlanıyor. Üç ülkeyi kapsayan turda Erdoğan, ayrıca Meksika ve Arjantin'e de ziyarette bulunacak.

        54 ANLAŞMA ÜZERİNDE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
        Erdoğan, ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesinde olduğu Meksika'yı en son 2015 yılının şubat ayında, Arjantin'i ise 2018 yılının kasım ayında G-20 zirvesi nedeniyle ziyaret etmişti. Başkan Erdoğan'ın özellikle Venezuela'ya yapacağı iade-i ziyaretin, iki ülkenin ekonomik ilişkilerinde önemli bir açılım oluşturması bekleniyor. Milliyet'te yer alan habere göre, Türkiye ile Venezuela arasında iş birliği alanlarını artıracak 54 anlaşma üzerinde görüşmelerin sürdüğü ifade ediliyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bu bayram yetime kurban
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Güney Amerika çıkarması! Venezuela ile 54 iş birliği anlaşması gündemde
            SON DAKİKA