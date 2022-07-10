Başkan Erdoğan'dan Güney Amerika çıkarması! Venezuela ile 54 iş birliği anlaşması gündemde

Türkiye'nin Latin Amerika açılımı son dönemde ivme kazandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan temmuz ayı sonunda Venezuela, Arjantin ve Meksika'yı kapsayan Latin Amerika turuna çıkacak.
1,5 AY SONRA İADE-İ ZİYARET
Özellikle Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Türkiye ziyaretinden 1,5 ay sonra gerçekleşecek iade-i ziyarette, 54 iş birliği anlaşması gündemde olacak.
Latin Amerika ve Karayipler ülkelerine yönelik stratejik açılım politikasını sürdüren Türkiye, bölgedeki 17 büyükelçiliğiyle en büyük diplomatik ağlarından birisine sahip oldu.
15 MİLYAR DOLARA ÇIKTI
El Salvador'un başkenti San Salvador'da açılacak büyükelçilik ile bu sayı 18'e çıkacak. Artan diplomatik varlığıyla birlikte ekonomik ilişkilerini de güçlendiren Türkiye, bölge ile ticaret hacmini 15 milyar dolara yükseltti.