Başkan Erdoğan'dan Güney Amerika çıkarması! Venezuela ile 54 iş birliği anlaşması gündemde

54 ANLAŞMA ÜZERİNDE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Erdoğan, ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesinde olduğu Meksika'yı en son 2015 yılının şubat ayında, Arjantin'i ise 2018 yılının kasım ayında G-20 zirvesi nedeniyle ziyaret etmişti. Başkan Erdoğan'ın özellikle Venezuela'ya yapacağı iade-i ziyaretin, iki ülkenin ekonomik ilişkilerinde önemli bir açılım oluşturması bekleniyor. Milliyet'te yer alan habere göre, Türkiye ile Venezuela arasında iş birliği alanlarını artıracak 54 anlaşma üzerinde görüşmelerin sürdüğü ifade ediliyor.

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