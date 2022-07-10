TOKİ yaraları sarıyor: Yıl sonuna kadar tüm afet konutları teslim edilecek

TOKİ tarafından 179 bin konutun dönüşümü sağlanırken 45 ilde 108 proje yürütülmekte olup yaklaşık 73 bin konutun plan, proje ve inşaat süreçleri de devam etmektedir.

İSTANBUL'DA 15 BİN KONUT

İstanbul'da kentsel dönüşüm projesi kapsamında, 22 ilçede 35 projede toplam 27 bin konut ve ticari birimin üretilmesi noktasında önemli çalışmalar yapılmıştı. Bu kapsamda 12 bin 73 konut ve ticari ünitenin inşaatı devam etmekte olup yaklaşık 15 bin konut ve ticari ünitenin proje çalışmaları da devam etmektedir.