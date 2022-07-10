TOKİ yaraları sarıyor: Yıl sonuna kadar tüm afet konutları teslim edilecek

Deprem, sel, yangın gibi doğal afetler sonrasında evleri zarar gören vatandaşların imdadına TOKİ yetişti. Bugüne kadar 40 bin afetzede ev ya da işyerlerine kavuştu.
TOKİ Başkanı Ömer Bulut, "Afet meydana gelen illerimizde planlandığı şekliyle afet konutlarımızın teslimleri etaplar hâlinde sürdürülmekte, yıl sonuna kadar bütün afet konutlarının teslimi de yapılmış olacaktır" sözünü verdi.
Bulut, TBMM KİT Komisyonu'nda, yangın, sel, deprem gibi afetlerde ev ve işyerleri zarar gören vatandaşlar, kentsel dönüşüm ve şehit ailelerine verilen destekleri anlattı. Sabah'ta yer alan habere göre, Bulut'un mesajları şöyle:
FAİZSİZ KREDİ
2021 yılında 875 şehit ailesi ve görev malulü vatandaşımıza 148,8 milyon lira faizsiz konut kredisi kullandırılırken bu yıl kullandırılan faizsiz konut kredisi kişi başına 241 bin TL'ye yükseltildi.
40 BİN KONUT TESLİM EDİLDİ
Özellikle ülke olarak yaşadığımız deprem, sel ve yangınların yol açtığı yaraların sarılması için yapımını başlattığımız ve kısa sürede büyük bir kısmını tamamlayarak teslim ettiğimiz konut projeleriyle vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarının karşılanması noktasında azami gayret gösterilmiştir.
Bu kapsamda Elâzığ, Malatya, İzmir, Giresun, Rize, Sinop, Bartın, Antalya ve Muğla'da toplamda AFAD kapsamında 40 bin konut ve köy evi, bin 900 iş yeri, 2 bin 200 ahır ve sosyal donatıları inşa edilmiş olup bir kısmının inşaatı da hâlen devam etmektedir.