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    • 10.07.2022 12:50
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışladığı kurban Düzce'de kesildi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) vekalet verdiği 7 hisselik kurban, bayramın ikinci günü Düzce'de kesildi. Kesilen kurbanın etleri paylara ayırılarak ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

    AA
    Başkan Erdoğan’ın kurbanı Düzce’de kesildi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) vekalet verdiği 7 hisselik kurban, bayramın ikinci günü Düzce'de kesildi.

    Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Burhan İşliyen ve Huriye Martı aracılığıyla Başkan Erdoğan'dan vekaleti alan TDV yetkilileri, 7 hisselik kurbanı tekbirler ve dualar eşliğinde kesti.

    TDV Düzce Şubesinde görevli İsmail Çelebi, AA muhabirine, Başkan Erdoğan'ın vermiş olduğu vekaleti yerine getirdiklerini söyledi.

    Kendilerine verilen 35 hisseden 7'sinin Erdoğan'a ait olduğunu aktaran Çelebi, "Kesimi gerçekleştirdik. Allah kabul etsin. Allah kendisinden razı olsun. Vakfımıza vermiş olduğu vekaleti bizler de burada yerine getirdik ve tamamladık inşallah." dedi.

    Çelebi, kesilen etlerin paylara ayırılarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını kaydetti.

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    Bu bayram yetime kurban
    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışladığı kurban Düzce'de kesildi
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