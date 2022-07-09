SON DAKİKA: Van'da teröristlere ait çok sayıda silah mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Gürpınar ilçesi Aruh Yaylası kırsalında, nokta istihbarata dayalı 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Enes Koçak Operasyonu' gerçekleştirildi.