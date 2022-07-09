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    • 09.07.2022 16:44
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    • 09.07.2022 16:49
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    SON DAKİKA: Van'da teröristlere ait çok sayıda silah mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

    Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, Van'da jandarma ekiplerinin operasyonunda teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiğini duyurdu.

    DHA
    Van’da teröristlere darbe

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Gürpınar ilçesi Aruh Yaylası kırsalında, nokta istihbarata dayalı 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Enes Koçak Operasyonu' gerçekleştirildi.

    Tespit edilen barınakta; 1 Uzi makineli tabanca, 1 şarjör, 70 Uzi makineli tabancaya ait mühimmat, 1 Glock tabanca, 1 susturucu, 1 RPG-7 roketatar mühimmatı, 1 el yapımı patlayıcı, 50 tane AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 1 araç telsizi, 1 el telsizi, 1 antitank mühimmat tapası, 1 gece görüş dürbünü, 1 termal kamera dürbünü, 20 fünye ile çok miktarda yaşam malzemesi geçirildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Van'da teröristlere ait çok sayıda silah mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
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