Emekli memur maaş farkları ne zaman yatacak? 4A, 4B, 4C, emekli memur enflasyon farkı yattı mı? Temmuz zammı ödeme takvimi!

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?

2022 Temmuz zammı ile birlikte en düşük emekli memur maaşı 6.083 TL oldu.

İşte mesleklere göre memur maaşları:

ZAMLI EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI NE KADAR?

Emekli Müsteşar (1/1)

Eski maaş: 15.459 TL

Yeni maaş: 21.928 TL

Emekli Genel müdür (1/1)

Eski maaş: 13.664 TL

Yeni maaş: 19.382 TL

Emekli Şube müdürü (Lisans 1/4)

Eski maaş: 5.243 TL

Yeni maaş: 7.437 TL