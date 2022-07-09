Zamlı memur ve emekli memur maaşları için ödemeler merakla bekleniyor. Emekli ve memur Temmuz zammı belli oldu. Öte yandan maaş ödemelerinin bayram öncesi yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Arama motorlarına yönelen milyonlarca vatandaş Kurban Bayramı sonrası memur maaşları yatacak mı sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, Emekli memur maaş farkları ne zaman yatacak? 4A, 4B, 4C, emekli memur enflasyon farkı yattı mı? Temmuz zammı ödeme takvimi!
EMEKLİ MEMUR ENFLASYON FARKI NE ZAMAN YATACAK?
Memur emeklileri (4C) bu ayın maaşlarını aldılar. Onlara zam farkları bu ay içinde yatırılacak. Kesin tarihler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?
2022 Temmuz zammı ile birlikte en düşük emekli memur maaşı 6.083 TL oldu.
İşte mesleklere göre memur maaşları:
ZAMLI EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI NE KADAR?
Emekli Müsteşar (1/1)
Eski maaş: 15.459 TL
Yeni maaş: 21.928 TL
Emekli Genel müdür (1/1)
Eski maaş: 13.664 TL
Yeni maaş: 19.382 TL
Emekli Şube müdürü (Lisans 1/4)
Eski maaş: 5.243 TL
Yeni maaş: 7.437 TL