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    • Ekonomi
    • 09.07.2022 16:20
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    • 09.07.2022 16:20
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    Emekli memur maaş farkları ne zaman yatacak? 4A, 4B, 4C, emekli memur enflasyon farkı yattı mı? Temmuz zammı ödeme takvimi!

    Temmuz ayı zam oranının belli olmasıyla birlikte milyonlarca kişi zamlı maaşlarına kavuşmak istiyor. Asgari ücretle birlikte emekli, memur ve memur emeklisi maaşları da zamlanmış oldu. Emekli maaşında zam oranı yüzde 42,35'e çıkarken, memur ve memur emeklisi için ise zam oranı yüzde 41,69 oldu. Peki, Emekli memur maaş farkları ne zaman yatacak? 4A, 4B,4C, emekli memur enflasyon farkı yattı mı? Temmuz zammı ödeme takvimi!

    takvim.com.tr
    Emekli memur maaş farkları ne zaman yatacak?

    Zamlı memur ve emekli memur maaşları için ödemeler merakla bekleniyor. Emekli ve memur Temmuz zammı belli oldu. Öte yandan maaş ödemelerinin bayram öncesi yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Arama motorlarına yönelen milyonlarca vatandaş Kurban Bayramı sonrası memur maaşları yatacak mı sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, Emekli memur maaş farkları ne zaman yatacak? 4A, 4B, 4C, emekli memur enflasyon farkı yattı mı? Temmuz zammı ödeme takvimi!

    EMEKLİ MEMUR ENFLASYON FARKI NE ZAMAN YATACAK?

    Memur emeklileri (4C) bu ayın maaşlarını aldılar. Onlara zam farkları bu ay içinde yatırılacak. Kesin tarihler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak.

    EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?

    2022 Temmuz zammı ile birlikte en düşük emekli memur maaşı 6.083 TL oldu.

    İşte mesleklere göre memur maaşları:

    ZAMLI EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI NE KADAR?

    Emekli Müsteşar (1/1)
    Eski maaş: 15.459 TL
    Yeni maaş: 21.928 TL

    Emekli Genel müdür (1/1)
    Eski maaş: 13.664 TL
    Yeni maaş: 19.382 TL

    Emekli Şube müdürü (Lisans 1/4)
    Eski maaş: 5.243 TL
    Yeni maaş: 7.437 TL

        Emekli Memur (Lisans 1/4)
        Eski maaş: 5.130 TL
        Yeni maaş: 7.276 TL

        Emekli Öğretmen (1/4)
        Eski maaş: 5.275 TL
        Yeni maaş: 7.482 TL

        Emekli Kaymakam 1. sınıf (1/4)
        Eski maaş: 8.956 TL


        Yeni maaş: 12.704 TL

        Emekli Polis memuru (8/1)
        Eski maaş: 5.456 TL
        Yeni maaş: 7.739 TL

        Emekli Hemşire (Lisans 1/4)
        Eski maaş: 5.128 TL
        Yeni maaş: 7.274 TL

        Emekli Mühendis (1/4)
        Eski maaş: 6.433 TL
        Yeni maaş: 9.125 TL

        Emekli Teknisyen (Lise 1/4)
        Eski maaş: 4.477 TL
        Yeni maaş: 6.350 TL

        Emekli Profesör (1/4)
        Eski maaş: 12.238 TL
        Yeni maaş: 17.359 TL

        Emekli İmam-hatip
        Eski maaş: 5.275 TL
        Yeni maaş: 7.482 TL

        Emekli Avukat (1/4)
        Eski maaş: 5.275 TL
        Yeni maaş: 7.482 TL
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        Haberler Ekonomi Emekli memur maaş farkları ne zaman yatacak? 4A, 4B, 4C, emekli memur enflasyon farkı yattı mı? Temmuz zammı ödeme takvimi!
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