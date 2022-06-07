Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.06.2022 21:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.06.2022 22:07
    ABONE OL

    İçişleri Bakanlığı'ndan Cumhuriyet Gazetesi'nde çıkan bireysel silahlanma iddialarına ilişkin açıklama

    İçişleri Bakanlığı'ndan Cumhuriyet Gazetesi'nde çıkan bireysel silahlanma iddialarına ilişkin son dakika açıklaması geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Bir gazetede yer alan kritik bir süreçteyiz başlığı ile verilen haberde bireysel silahlanmaya yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi. Cumhuriyet'in yalan haberini provokatif haberlerde başı çeken Oda TV ve T24 gibi mecralar da paylaştı. Öte yandan söz konusu haberde suni bir gündem olan 'seçim güvenliği' algısı oluşturulması tepkiyle karşılandı.

    İçişleri Bakanlığı’ndan son dakika açıklaması

    İçişleri Bakanlığı'ndan Cumhuriyet Gazetesi'nde çıkan bireysel silahlanma iddialarına ilişkin son dakika açıklaması geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Bir gazetede yer alan kritik bir süreçteyiz başlığı ile verilen haberde bireysel silahlanmaya yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi. Cumhuriyet'in yalan haberini provokatif haberlerde başı çeken Oda TV ve T24 gibi mecralar da paylaştı.

    RUHSAT ALANLARIN SAYISI YÜZDE 100 ARTTI SÖZLERİ YANLIŞ
    Bakanlık ayrıca "2018 yılından bu yana silah ruhsatı alanların sayısının yüzde 100'den fazla arttığı yönündeki iddia doğru değildir. " diyerek güncel rakamları da paylaştı.

    İşte o detaylar:
    2018 yılında, 10.869'u bulundurma, 39.516'sı taşıma olmak üzere verilen toplam ruhsat sayısı 50.385'tir.

    2021 yılında verilen ruhsat sayısı ise 16.495'i bulundurma, 41.234'ü taşıma olmak üzere toplam 57.729'dur.

    Düzenlenen silah taşıma ruhsat sayıları, aktif silah bulunan kişi sayısını değil, düzenlenen ruhsat sayısını ifade etmektedir. Silah ruhsatının kimlere ve nasıl verileceği ilgili kanun ve yönetmelikte açıkça bellidir. Bu şartlara haiz olmayanlara asla silah taşıma ruhsatı verilmemektedir.

        Bazı ülkelerin toplam nüfuslarına göre ruhsatlı silah oranları ise şöyledir:

        -İtalya %11,5
        -Çek Cumhuriyeti %8,3
        -Almanya %6,6
        -İspanya %6,3
        -Fransa %4,8
        -Türkiye %3

        Yine aynı haberdeki "2021 yılında 3 bin 801 silahlı şiddet olayı yaşandı. 3.801 olayda, 2.145 kişi yaşamını yitirdi." iddiası da abartılmış rakamlarla sunulmuştur.

        Emniyet ve Jandarma sorumluluk bölgelerinde son 5 yıllık döneme bakıldığında ateşli silah ve kesici delici aletle işlenen toplam olay sayısı ve bu olaylarda hayatını kaybeden kişi sayısında düşüş meydana geldiği görülmektedir.

        2017 yılında olay sayısı 1.730 iken, 2021 yılında bu sayı 1.491'e gerilemiştir. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2017'de 1.918 iken, 2021'de 1.633'e düşmüştür.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Etnospor
        Haberler Güncel İçişleri Bakanlığı'ndan Cumhuriyet Gazetesi'nde çıkan bireysel silahlanma iddialarına ilişkin açıklama
            SON DAKİKA