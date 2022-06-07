İçişleri Bakanlığı'ndan Cumhuriyet Gazetesi'nde çıkan bireysel silahlanma iddialarına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan Cumhuriyet Gazetesi'nde çıkan bireysel silahlanma iddialarına ilişkin son dakika açıklaması geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Bir gazetede yer alan kritik bir süreçteyiz başlığı ile verilen haberde bireysel silahlanmaya yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi. Cumhuriyet'in yalan haberini provokatif haberlerde başı çeken Oda TV ve T24 gibi mecralar da paylaştı.
RUHSAT ALANLARIN SAYISI YÜZDE 100 ARTTI SÖZLERİ YANLIŞ
Bakanlık ayrıca "2018 yılından bu yana silah ruhsatı alanların sayısının yüzde 100'den fazla arttığı yönündeki iddia doğru değildir. " diyerek güncel rakamları da paylaştı.
İşte o detaylar:
2018 yılında, 10.869'u bulundurma, 39.516'sı taşıma olmak üzere verilen toplam ruhsat sayısı 50.385'tir.
2021 yılında verilen ruhsat sayısı ise 16.495'i bulundurma, 41.234'ü taşıma olmak üzere toplam 57.729'dur.
Düzenlenen silah taşıma ruhsat sayıları, aktif silah bulunan kişi sayısını değil, düzenlenen ruhsat sayısını ifade etmektedir. Silah ruhsatının kimlere ve nasıl verileceği ilgili kanun ve yönetmelikte açıkça bellidir. Bu şartlara haiz olmayanlara asla silah taşıma ruhsatı verilmemektedir.