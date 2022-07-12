Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 12.07.2022 07:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.07.2022 07:01
    ABONE OL

    Kurban Bayramı'nda vergi daireleri çalışıyor mu? 9-12 Temmuz 2022 vergi daireleri açık mı?

    Kurban Bayramın'da vergi dairesinde işi olanlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Bayramda vergi daireleri açık mı sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    9-12 Temmuz 2022 vergi daireleri açık mı? Kurban Bayramı’nda vergi daireleri çalışıyor mu?

    Kurban Bayramın'da vergi dairesinde işi olanlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Bayramda vergi daireleri açık mı sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    2022 KURBAN BAYRAMI'NDA VERGİ DAİRELERİ AÇIK MI?

    Kurban Bayramı sebebiyle kamu kurum ve kuruluşları hizmet veremeyecek.

    VERGİ DAİRESİ ÇALIŞMA SAATLERİ 2022

    Vergi daireleri, hafta içi her gün 08:30 - 12:30 / 13:30 - 17:00 saatleri arasında hizmet sunmaktadır. Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

        Gelir İdaresi Başkanlığı, Devlet Mahallesi Merasim Caddesi No: 9/1 06450 Çankaya / ANKARA adresinde bulunmaktadır. Ayrıca +90 312 415 30 00 numaralı telefon veya +90 312 415 28 21-22 numaralı faks ile de ulaşabilirsiniz.

        VERGİ DAİRESİ HAFTA SONU AÇIK MI?

        Vergi dairesi, hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır. Ayrıca Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos gibi resmi bayramlarda da çalışmamaktadır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan Erdoğan’dan peş peşe temaslar
        Haberler Haberler Kurban Bayramı'nda vergi daireleri çalışıyor mu? 9-12 Temmuz 2022 vergi daireleri açık mı?
            SON DAKİKA