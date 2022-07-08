Özel Haber I Aslan'ın kasası dolacak! Sambacı yıldız Marcao'nun satışında sona doğru

Cimbom'un Sambacı yıldız Marcao'nun satışı için Sevilla ile el sıkıştığı belirtildi. Aslan'ın bu transferden bonuslarla birlikte 15 milyon Euro kazanması bekleniyor. İspanyollar, Marcao'yu satması durumunda elde edilecek transfer bedeli karının yüzde 10'unu Galatasaray'a ödeyecek.
Galatasaray bugünkü kurla birlikte yaklaşık 264 milyon lirayı kasasına koyacak. Marcao'nun Sevilla'ya gidişiyle birlikte 4.5 yıl sonra Galatasaray'da bir ilk yaşanacak. Sarı-Kırmızılılar'da Senegalli yıldız Badou Ndiaye sonrası en pahalı satış olacak.
Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Adana Demirspor'a transfer olan Ndiaye'yi 2018 yılında İngiliz ekibi Stoke City'ye 16 milyon Euro'ya satmıştı. Cimbom, Marcao satışıyla birlikte son dönemdeki ikinci büyük satışını gerçekleştirecek.