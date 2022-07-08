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    • 08.07.2022 17:52
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    • 08.07.2022 17:52
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    Özel Haber I Aslan'ın kasası dolacak! Sambacı yıldız Marcao'nun satışında sona doğru

    Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray yeni sezon öncesinde transfere ağırlık verirken takımdan gönderilecek isimlerle ilgili gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, Brezilyalı yıldız Marcao'nun satışı için İspanyol ekibiyle anlaşmaya vardı.

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Özel Haber I Aslan’ın kasası dolacak

    Cimbom'un Sambacı yıldız Marcao'nun satışı için Sevilla ile el sıkıştığı belirtildi. Aslan'ın bu transferden bonuslarla birlikte 15 milyon Euro kazanması bekleniyor. İspanyollar, Marcao'yu satması durumunda elde edilecek transfer bedeli karının yüzde 10'unu Galatasaray'a ödeyecek.



    Galatasaray bugünkü kurla birlikte yaklaşık 264 milyon lirayı kasasına koyacak. Marcao'nun Sevilla'ya gidişiyle birlikte 4.5 yıl sonra Galatasaray'da bir ilk yaşanacak. Sarı-Kırmızılılar'da Senegalli yıldız Badou Ndiaye sonrası en pahalı satış olacak.

    Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Adana Demirspor'a transfer olan Ndiaye'yi 2018 yılında İngiliz ekibi Stoke City'ye 16 milyon Euro'ya satmıştı. Cimbom, Marcao satışıyla birlikte son dönemdeki ikinci büyük satışını gerçekleştirecek.

        Marcao, Süper Lig'de rekor transfer ücretiyle La Liga'ya adım atacak. Beşiktaş, Cenk Tosun'u Everton'a 22 milyon Euro (98 milyon lira)'ya sattı. Sambacının transferi ise 264 milyon liraya sonuçlanacak. 2019 yılında Portekiz ekibi Chaves'ten Galatasaray'a 4 milyon Euro karşılığında transfer olan 26 yaşındaki stoper Marcao, Sarı-Kırmızılılar'da gösterdiği başarılı performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekti.

        Galatasaray'a transfer olduğunda 2 milyon Euro piyasa değeri olan Brezilyalı yıldız oyuncunun şu anki değeri ise 14 milyon Euro.

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        Haberler Güncel Özel Haber I Aslan'ın kasası dolacak! Sambacı yıldız Marcao'nun satışında sona doğru
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