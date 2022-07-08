Bursa- Tekirdağ - Kocaeli bayram namazı saat kaçta, ne zaman kılınacak? Bursa- Tekirdağ - Kocaeli Kurban Bayramı namaz saati 2022!

İslam alemi Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşarken bir yandan da Bursa- Tekirdağ - Kocaeli bayram namazı saat kaçta? Sorusunun cevabını sıklıkla araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 81 ilin bayram namazı saatleri duyurdu ve vatandaşlar hemen kendi illerinde saat kaçta kılınacağını merak eder oldu. Peki 2022 Kurban Bayramı namazı Bursa- Tekirdağ - Kocaeli'nde saat kaçta kılınacak? Ayrıca iki rekat kılınan bayram namazı hakkında merak edilen bilgiler de haberimizde yer alıyor.
BURSA- TEKİRDAĞ - KOCAELİ KURBAN BAYRAMI NAMAZ SAATİ 2022!
Bursa 06.17
Kocaeli 06.12
Tekirdağ 06.21
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama"
Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:
1. Rekat Kılınışı
Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,
Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.