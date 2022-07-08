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    • Haberler
    • 08.07.2022 21:05
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    • 08.07.2022 21:06
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    Bursa- Tekirdağ - Kocaeli bayram namazı saat kaçta, ne zaman kılınacak? Bursa- Tekirdağ - Kocaeli Kurban Bayramı namaz saati 2022!

    Bursa- Tekirdağ - Kocaeli bayram namazı yüz binlerce vatandaş tarafından heyecanla araştırılmaya başlandı. İslam alemi Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşarken bir yandan da yaşadığı ilde bayram namazı saatini öğrenmek için araştırmalara başladı. Sabah bayram namazını kılmak için camilere gidecek olan vatandaşlar namaz saatini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bir süre önce Kurban Bayramı namazı saatleri açıklanmıştı. Peki, Bursa- Tekirdağ - Kocaeli bayram namazı saat kaçta, ne zaman kılınacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Bursa- Tekirdağ - Kocaeli Kurban Bayramı namaz saati 2022!

    İslam alemi Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşarken bir yandan da Bursa- Tekirdağ - Kocaeli bayram namazı saat kaçta? Sorusunun cevabını sıklıkla araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 81 ilin bayram namazı saatleri duyurdu ve vatandaşlar hemen kendi illerinde saat kaçta kılınacağını merak eder oldu. Peki 2022 Kurban Bayramı namazı Bursa- Tekirdağ - Kocaeli'nde saat kaçta kılınacak? Ayrıca iki rekat kılınan bayram namazı hakkında merak edilen bilgiler de haberimizde yer alıyor.

    BURSA- TEKİRDAĞ - KOCAELİ KURBAN BAYRAMI NAMAZ SAATİ 2022!

    Bursa 06.17

    Kocaeli 06.12

    Tekirdağ 06.21

    BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

    Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama"

    Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

    1. Rekat Kılınışı

    Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

    Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,

    Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

    Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

    İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

    Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

        2. Rekat Kılınışı

        İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

        Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

        Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

        Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

        Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

        Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

        Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.

        BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?

        Diyanet'in yaptığı açıklamaya göre bayram namazı kılabilmek için cemaate ihtiyaç vardır. Cemaat olması kaydıyla bayram namazı evde veya camide de kılınabilir.

        BAYRAM NAMAZI FARZ MI VACİP Mİ NAFİLE NAMAZ MI?

        Bayram namazı Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Şâfiî ve Mâlikîler'e göre müekked sünnet, Hanbelîler'e göre ise farz-ı kifâyedir. Bayram namazının sıhhat şartları, Hanefîler'e göre, hutbe hariç, Cuma namazının sıhhat şartları ile aynıdır.

        KADINLAR BAYRAM NAMAZI İLE SORUMLU MUDUR?

        İslam âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkandî, Tuhfe, II, 161, 166; Halîl, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidâye, I, 157; Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, I, 462). Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.), kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, Îdeyn, 15, 21; Hac, 81; Müslim, Salâtü'l-îdeyn, 1-3, 10-12). Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması halinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.

        BAYRAM NAMAZI FARZ MI, SÜNNET Mİ?

        Bayram namazı Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Şâfiî ve Mâlikîler'e göre müekked sünnet, Hanbelîler'e göre ise farz-ı kifâyedir.

        Kurban Bayramı namazı farz mı, vacip mi Bayram namazı sünnet mi Diyanetten açıklama
        Bayram namazının sıhhat şartları, Hanefîler'e göre, hutbe hariç, Cuma namazının sıhhat şartları ile aynıdır. Sadece hutbenin hükmü bakımından aralarında fark vardır. Yani cuma namazında hutbe sıhhat şartı olduğu halde, bayram namazında sünnettir. Yine hutbe cuma namazında namaz-dan önce, bayram namazında ise namazdan sonra okunur.

        BAYRAM NAMAZI KAÇ TEKBİR İLE KILINIR?

        Bayram namazlarının her iki rekâtında, diğer namazlara göre fazladan üçer tekbir getirilmiş olur ki bunlara "zevâid tekbirleri" denir. Bu tekbirleri getirmek vaciptir.

        Şafiî mezhebine göre her iki rekâtta da Fatiha sûresinden önce olmak üzere, birinci rekâtta yedi, ikinci rekâtta beş tekbir alınır.

        Selam verildikten sonra İmam-hatip minbere çıkıp bir hutbe okur. Bu hutbe Cuma hutbesinde olduğu gibi iki kısımdan oluşur.

        Hutbeye "Allâhu ekber, Allâhu ekber, lâ ilâhe illallâhu vellâhu ekber, Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd" diye tekbir getirilerek başlanır. Cemaat de tekbire katılır.

        TEŞRİK TEKBİRİ NASIL GETİRİLİR?

        Teşrik Tekbiri, "Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd" şeklinde söylenir.

        Türkçe anlamı: "Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur"

        Hz. Peygamberin, bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın son günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).
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