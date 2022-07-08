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    • 08.07.2022 18:53
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    Bayramda ekipler teyakkuzda! 210 bin 352 personel görev yapacak

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu trafik denetimleri hakkında yaptığı açıklamada, "Emniyet ve jandarma helikopterleriyle toplam 284 saat, jandarma ve emniyet dronlarıyla 81 ilde toplam 2 bin 355 saat, 12 ilimizde de İHA'larla 38 saat havadan denetim planlanmıştır." ifadelerine yer verdi.

    Bayramda ekipler teyakkuzda!

    Kurban bayramında trafikte alınacak önlemlere ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dün itibariyla başladığımız trafik denetimleri 18 Temmuz'a kadar kesintisiz devam edecek. Emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgesinde günlük 9 bin 580 ekip veya tim, 17 bin 529 personel olmak üzere toplam 114 bin 960 ekip veya tim, 210 bin 352 personel görev alacaktır." açıklamasında bulundu.

    Bakan Soylu açıklamasında, "Emniyet ve jandarma helikopterleriyle toplam 284 saat, jandarma ve emniyet dronlarıyla 81 ilde toplam 2 bin 355 saat, 12 ilimizde de İHA'larla 38 saat havadan denetim planlanmıştır." ifadelerine yer verdi.

    30 polis başmüfettişi, 22 jandarma inceleme ekibi de bu ekiplerimizin aldığı tedbirleri denetlemek üzere sahada olacaklardır. Bayram tatili süresince emniyet ve jandarma trafik personeline trafiğin tanzimi ve denetimi dışında görev verilmeyecektir.

    "211 BİN PERSONEL ALANDA OLACAK"

    İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Kurban Bayramı dolayısıyla ülke genelinde bin 100'den fazla noktada 114 bin 379 ekip, 211 bini aşkın personel ile denetimlerin süreceğini söyledi.



        İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, trafik değerlendirme toplantısı ile trafik kontrol ve denetimlerine katılmak üzere Ordu'ya gitti

        İlk olarak Ordu Valiliği'ne gelerek Vali Tuncay Sonel'i ziyaret eden İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, ziyaretin ardından trafik değerlendirme toplantısına katıldı.

        Toplantının ardından Altınordu ilçesi Eskipazar polis ve jandarma uygulama noktasında trafik kontrol ve denetimlerine katılan Erdil, araç sürücülerinin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, trafik kurallarına uymalarını istedi. Sürücü ve yolcularla sohbet eden ve çocuklara oyuncak hediye eden Erdil, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla bakanlığın üst düzey yöneticilerinin her bayram alanlara indiğini söyledi.
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