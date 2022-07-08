Arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti nedir? Arefe gecesi okunacak dualar ve sureler nelerdir?

Arefe gecesi okunacak dualar ve sureler günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaş Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Arefe gününde ibadetlerini yerine getirmek isteyen milyonlarca vatandaş bu özel günde yapılacak ibadetleri, okunacak dua ve çekilecek tesbih ve zikirleri öğrenmek istiyor. Peki, Arefe gecesi okunacak dualar ve sureler nelerdir? Arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti nedir? İşte detaylar...

AREFE GÜNÜ OKUNACAK DUA

Arife gününde okunması gereken bazı dualar tavsiye edilmiştir. Bu mübarek günlerin bol bol tövbe, istiğfar ve şükür ile geçirilmesi gerekir.

"Sübhânellezi fi's-semâvâti arşuhu. Sübhanellezi fi'n-nâri sultânühu. Sübhanellezi fi'l-kubûri kadâuhu. Sübhanellezi fi'l-hevâi rûhuhu. Sübhânellezi raa's-semâe bigayri amedin. Sübhânellezi vadaa'l-arda. Sübhânellezi lâ melcee illâ ileyhi."

İşte arefe günü okunması gereken dualar ve sureler;