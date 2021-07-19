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    • 19.07.2021 20:11
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    Kavurma nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli dana etinden sebzeli kavurma tarifi! İşte malzemeler…

    Bayram sofralarının vageçilmez lezzeti olan kavurma nasıl yapılır? Sade ya da farklı malzemeler de eklenerek yapılabilen et yemeklerinde kavurma hem büyük hem de küçüklerin severek tükettiği besleyici bir lezzettir. Bayramda kurbanlarını kesecek olan Müslüman alemi 3’te 1’ini de kendisine ayıracak ve pişirecek. Peki merakla araştırılan Pratik ve lezzetli dana etinden sebzeli kavurma tarifi nedir? İşte malzemeler…

    takvim.com.tr
    Kavurma nasıl yapılır?

    Kavurma nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli dana etinden sebzeli kavurma tarifi nedir? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılır oldu. Bayram telaşı başladı ve kurban ibadetinin gerçekleşmesine sadece saatler kala kavurma tarifi de merakla araştırılanlar arasında yer aldı. Peki sofralara lezzet katan, sağlığa faydalı ağızda lokum gibi dağılan kavurma tarifi nasıldır? İşte yanıtı…

    PRATİK VE LEZZETİNE DOYUM OLMAYAN KAVURMA TARİFİ

    Malzemeler:

    Yarım kg yağsız kuşbaşı dana eti
    Yarım çay bardağı sıvı yağ
    1-2 adet soğan

    1 adet orta boy havuç
    2 orta boy patates
    1 orta boy kabak
    2 adet yeşil etli biber
    1 adet kırmızı etli biber
    2 adet domates
    Tuz
    Karabiber

        Yapılışı:

        Etler sıvı yağ ile birlikte tencereye alınır ve orta hararetli ateşte suyunu bırakıp çekene kadar pişirilir. Sonra yemeklik doğranmış soğanlar, soyulup küp doğranmış havuç ve patatesler ve 1 su bardağı kadar su eklenir. (Yemeğin su miktarını kendinize göre ayarlayınız) Havuçlar biraz yumuşayana kadar pişirmeye devam edilir. Ardından yine soyulup küp doğranmış kabak ve yemeklik doğranmış biberler eklenir. En son olarak küp doğranmış domatesler, tuz ve karabiber de ilave edilerek kapağı kapatılır. Kısık ateşte pişmeye bırakılır. Et ve tüm sebzeler piştikten sonra altı kapatılır. Sıcak olarak servis yapılır.
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