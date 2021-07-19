Kavurma nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli dana etinden sebzeli kavurma tarifi! İşte malzemeler…

Yapılışı:



Etler sıvı yağ ile birlikte tencereye alınır ve orta hararetli ateşte suyunu bırakıp çekene kadar pişirilir. Sonra yemeklik doğranmış soğanlar, soyulup küp doğranmış havuç ve patatesler ve 1 su bardağı kadar su eklenir. (Yemeğin su miktarını kendinize göre ayarlayınız) Havuçlar biraz yumuşayana kadar pişirmeye devam edilir. Ardından yine soyulup küp doğranmış kabak ve yemeklik doğranmış biberler eklenir. En son olarak küp doğranmış domatesler, tuz ve karabiber de ilave edilerek kapağı kapatılır. Kısık ateşte pişmeye bırakılır. Et ve tüm sebzeler piştikten sonra altı kapatılır. Sıcak olarak servis yapılır.