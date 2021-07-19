Kavurma nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli dana etinden sebzeli kavurma tarifi! İşte malzemeler…

Kavurma nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli dana etinden sebzeli kavurma tarifi nedir? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılır oldu. Bayram telaşı başladı ve kurban ibadetinin gerçekleşmesine sadece saatler kala kavurma tarifi de merakla araştırılanlar arasında yer aldı. Peki sofralara lezzet katan, sağlığa faydalı ağızda lokum gibi dağılan kavurma tarifi nasıldır? İşte yanıtı…
PRATİK VE LEZZETİNE DOYUM OLMAYAN KAVURMA TARİFİ
Malzemeler:
Yarım kg yağsız kuşbaşı dana eti
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1-2 adet soğan
1 adet orta boy havuç
2 orta boy patates
1 orta boy kabak
2 adet yeşil etli biber
1 adet kırmızı etli biber
2 adet domates
Tuz
Karabiber