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    • 19.07.2021 20:01
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    Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: İki doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyonu geçti

    Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca iki doz koronavirüs aşısı yaptıranların sayısının 20 milyonu geçtiğini duyurdu. Koca bu sayının 18 yaş üstü nüfusun yaklaşık yüzde 33'üne karşılık geldiğini bildirdi.

    takvim.com.tr
    Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: İki doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyonu geçti

    Türkiye'nin koronavirüsle mücadele kapsamından başlattığı aşılama kampanyası tüm hızıyla devam ediyor.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca iki doz koronavirüs aşısı yaptıranların sayısının 20 milyonu geçtiğini duyurdu. Koca bu sayının 18 yaş üstü nüfusun yaklaşık yüzde 33'üne karşılık geldiğini bildirdi.

    18 YAŞ ÜSTÜ NÜFUSUN YÜZDE 33'Ü AŞILANDI
    Koca Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "İki doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyonu geçti. Bu sayı, 18 yaş ve üstü nüfusun yaklaşık %33'üne karşılık geliyor." ifadelerine yer verdi.

    KAÇ KİŞİ AŞILANDI?
    Türkiye'de toplam yapılan aşı sayısı 63.692.108 olurken 1.doz uygulanan kişi sayısı 39.011.656 oldu. 2.doz uygulanan kişi sayısı ise 21.029.700'e ulaştı.

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