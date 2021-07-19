Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: İki doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyonu geçti

18 YAŞ ÜSTÜ NÜFUSUN YÜZDE 33'Ü AŞILANDI

Koca Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "İki doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyonu geçti. Bu sayı, 18 yaş ve üstü nüfusun yaklaşık %33'üne karşılık geliyor." ifadelerine yer verdi.