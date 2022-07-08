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    • 08.07.2022 16:44
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    Ankara'da valilikten bayram öncesi 'sel' uyarısı: Sağanak yağışlara dikkat!

    Ankara'da bayram öncesi valilikten kritik bir açıklama geldi. Ankara Valiliği, bayramın ilk günü öğle saatlerinden itibaren başlayacak kuvvetli sağanak nedeniyle, vatandaşları olumsuz durumlara karşı teyakkuzda bulunmaları konusunda uyardı. Geçtiğimiz yetersiz Haziran ayında yetrsiz altyapı çalışmaları nedeniyle Ankara'da, sağanak yağış sonrası çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kalırken, bazı vatandaşlar sel sularına kapılarak hayatını kaybetmişti.

    DHA
    Ankara’da bayram öncesi ’sel’ uyarısı:

    Ankara'da geçtiğimiz ay meydana gelen sağanak yağışların neden olduğu su baskını ve sel nedeniyle başkent adeta felakaeti yaşamıştı. Önceden yapılan uyarılara karşın alınmayan önlemler ve yetersiz altyapı çalışmaları vatandaşları isyan ettirmişti.

    Haziran ayında meydana gelen sel felaketinde 3 vatandaş ölürken, 1 vatandaş kaybolmuştu. Bu ayında başında meydana gelen su baskınında ise; Keçiören'de yaşadığı bodrum katındaki daireyi su basması sonucu 21 yaşındaki Busenur Doğanay hayatını kaybetmişti.

    GECE YARISINA KADAR KUVVETLİ OLACAK
    Kurban Bayramı öncesi Ankara'da yaşayanlara için 'sağanak' uyarısı geldi. Ankara Valiliği, Kurban Bayramı'nın ilk günü öğle saatlerinden gece yarısına kadar Ankara'nın bazı bölgeleri için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı.

    Valilikten yapılan açıklamada, bayramın ilk günü sağanağın Ankara'nın merkez, kuzey ve batı kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren gece yarısına kadar kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi.

    Açıklamada, sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

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    Haberler Güncel Ankara'da valilikten bayram öncesi 'sel' uyarısı: Sağanak yağışlara dikkat!
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