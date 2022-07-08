Ankara'da valilikten bayram öncesi 'sel' uyarısı: Sağanak yağışlara dikkat!

Ankara'da geçtiğimiz ay meydana gelen sağanak yağışların neden olduğu su baskını ve sel nedeniyle başkent adeta felakaeti yaşamıştı. Önceden yapılan uyarılara karşın alınmayan önlemler ve yetersiz altyapı çalışmaları vatandaşları isyan ettirmişti.

Haziran ayında meydana gelen sel felaketinde 3 vatandaş ölürken, 1 vatandaş kaybolmuştu. Bu ayında başında meydana gelen su baskınında ise; Keçiören'de yaşadığı bodrum katındaki daireyi su basması sonucu 21 yaşındaki Busenur Doğanay hayatını kaybetmişti.

GECE YARISINA KADAR KUVVETLİ OLACAK

Kurban Bayramı öncesi Ankara'da yaşayanlara için 'sağanak' uyarısı geldi. Ankara Valiliği, Kurban Bayramı'nın ilk günü öğle saatlerinden gece yarısına kadar Ankara'nın bazı bölgeleri için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, bayramın ilk günü sağanağın Ankara'nın merkez, kuzey ve batı kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren gece yarısına kadar kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.