Son dakika: İsrail: Türkiye ile 1951 yılından bu yana ilk kez havacılık anlaşması imzalanacak

İsrailli yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye ile 1951 yılından bu yana ilk kez havacılık anlaşması imzalanacak. Varılan anlaşma ile İsrailli hava yolu şirketleri Türkiye'deki bazı noktalara uçuşlar gerçekleştirecek" denildi.

İsrail ve Türkiye, imzalanacak yeni bir havacılık anlaşması kapsamında ikili havayolu trafiğini genişletecek.

İsrail Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu tür bir anlaşmanın 1951'den bu yana ilk kez yapılacağı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar denildi:

"Anlaşmanın, Türk şirketlerinin İsrail'e uçuşlarının yanı sıra İsrailli şirketlerin Türkiye'deki çeşitli noktalara uçuşlarının yeniden başlamasıyla sonuçlanması bekleniyor."

"TÜRKİYE-İSRAİL ALTERNATİFİ AVRUPA İÇİN DAHA UCUZ VE UZUN VADELİ ÇÖZÜM OLUR"

Avrupa'nın Rus gazının yerini doldurmak için çok sayıda alternatife ihtiyacı olduğuna değinen Rettig, "Ne kadar çok ihracat anlaşması yapılırsa, o kadar çok altyapı inşa edilir, yeni enerji şirketlerinin Doğu Akdeniz'de daha fazla gaz aramaya gelme olasılığı o kadar artar." dedi.

Rettig, LNG'nin Avrupa için pahalı bir seçenek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Avrupa'nın şu ana kadar yaptığı anlaşmalar geçici bir çözüm. Uzun vadeli bir çözüm aranıyorsa LNG'den daha ucuz ve istikrarlı boru hatları inşa edilmeli. Azerbaycan, Irak, İran ya da İsrail ile Doğu Akdeniz'den gelecek yeni boru hatlarının Avrupa'ya ulaşacağı ana geçiş Türkiye olacaktır. İsrail'den Türkiye'ye bir boru hattı genişliğe bağlı olarak yılda 10 ila 16 milyar metreküp gaz taşır ve LNG'den ucuz olur."

İsrail ile Türkiye arasındaki görüşmelerin sürdüğüne işaret eden Rettig, Türkiye'nin İsrail'den gazı getirip kendi iç pazarında kullanmasının da bir seçenek olduğunu söyledi.

Rettig, İsrail, Mısır ve Avrupa arasında yapılan anlaşmanın yakın gelecekte Avrupa'ya yalnızca 2 milyar metreküp ilave doğal gaz sağlayacağını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Anlaşma, İsrail ile Türkiye arasında olası bir boru hattı kadar uzun dönemli çözüm sağlamıyor. Türkiye'nin İsrail'den gaz alarak iç pazarında kullanmasıyla Türkiye pazarında boşta kalan ekstra Azerbaycan gazı olacaktır. Türkiye bunu iç pazarda kullanmak yerine Avrupa'ya gönderecektir. Sonuç olarak Avrupa'ya daha fazla gaz ulaşmış olur. Bu 'İsrail'in gaz molekülleri' olmak zorunda değil. Avrupa için fark etmez. Sonuçta TANAP üzerinden boşta kalan gazın gitmesi gibi bir seçenek olacak. İsrail Türkiye'ye ne kadar çok gaz gönderirse Türkiye'nin Avrupa'ya satması için o kadar gazla gaz serbest bırakılır."