Putin'den Batı'ya gözdağı: Bizi savaş alanında yenmek istiyorsa, bırakın denesinler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'da temsil edilen siyasi partilerin liderleri ve sözcüleri ile bir araya geldi. Kremlin Sarayı'ndaki toplantıda konuşan Putin, özellikle Batılı ülkelerin politikalarına ve Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonlarına değindi.
Rus ordusunun Ukrayna'ya harekat başlattıktan sonra Rus parlamentosundaki birliğin önemine vurgu yapan Putin, "Özel askeri harekatın başladığı 24 Şubat'tan sonra ülkedeki tüm hükümet birimlerinin ve hükümet kademelerinin kararlı, uyum içinde ve hızlı hareket etmesi gerekiyordu. Bugün bu yönde çalıştığınız için teşekkür etmek istiyorum. Donbass sakinlerinin organize insani desteği için parlamentodaki partilere özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü medya bu çalışmayı farklı şekillerde ele aldı. Ayrıca resmi olarak izin alan birçok milletvekilinin kendi hayatlarını riske alarak gıda, ilaç ve temel malzemeleri sağlamak, hızlı bir şekilde insani yardım dağıtmak için savaş bölgesine gittiğini biliyorum" dedi.
"RUSYA'NIN DÜNYADA BİRÇOK DESTEKÇİSİ VAR"
Ukrayna'daki operasyonlar konusunda Batılı ülkelerin kendi aleyhlerindeki propagandalarına karşılık dünyada kendilerine destek verenlerin olduğunu dile getiren Putin, "ABD'nin içinde, Avrupa'da, hatta diğer kıtalarda da olmak üzere birçok destekçimiz var" ifadelerini kullandı.
Batılı ülkelerin kendilerine yönelik başlattığı yaptırımları eleştiren Putin, "Rusya'ya karşı alınan hukuk dışı kararlar bizim için zorluklar oluşturuyor. Ancak Rusya'ya karşı ekonomik yıldırmayı başlatanlar için güvenilir bir şey değil. Amaçları toplumumuzda nifak, kargaşa çıkarmak, insanların moralini bozmaktı. Ama burada bile yanlış hesap yaptılar. Bundan bir şey çıkmadı ve eminim olmayacak" dedi.