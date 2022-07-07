Putin'den Batı'ya gözdağı: Bizi savaş alanında yenmek istiyorsa, bırakın denesinler





"RUSYA'NIN DÜNYADA BİRÇOK DESTEKÇİSİ VAR"

Ukrayna'daki operasyonlar konusunda Batılı ülkelerin kendi aleyhlerindeki propagandalarına karşılık dünyada kendilerine destek verenlerin olduğunu dile getiren Putin, "ABD'nin içinde, Avrupa'da, hatta diğer kıtalarda da olmak üzere birçok destekçimiz var" ifadelerini kullandı.

Batılı ülkelerin kendilerine yönelik başlattığı yaptırımları eleştiren Putin, "Rusya'ya karşı alınan hukuk dışı kararlar bizim için zorluklar oluşturuyor. Ancak Rusya'ya karşı ekonomik yıldırmayı başlatanlar için güvenilir bir şey değil. Amaçları toplumumuzda nifak, kargaşa çıkarmak, insanların moralini bozmaktı. Ama burada bile yanlış hesap yaptılar. Bundan bir şey çıkmadı ve eminim olmayacak" dedi.