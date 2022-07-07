Son dakika: Sarallar operasyonunda yeni gelişme! Erdal Acar adliyeye sevk edildi

Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. İstanbul'un özellikle Anadolu Yakası'nda faaliyetler yürüten bir suç örgütüne yönelik İstanbul, Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin İlleri'nde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

122 çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Suç örgütünün çok sayıda "Nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçlarına karıştıklarının belirlendiği ifade edildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 46 ruhsatsız tabanca, 55 şarjör, altı av tüfeği, kalem şeklinde bir suikast silahı, bir susturucu, bin mermi, bir çelik yelek, çok sayıda çek, senet ve dijital materyal, 900 bin dolar ve 413 bin euro ele geçirildi.

Operasyonda İş Adamı ve Beşiktaş Spor Kulübü Eski Yöneticisi Erdal Acar da gözaltına alındı. Erdal Acar'ın "Çete Elebaşı" sıfatıyla gözaltına alındığı ifade edildi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Organize Suçlarla Mücadele Polisi, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin'de yapılan operasyonlarda 122 şüpheliyi gözaltına almıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, 46 ruhsatsız tabanca, 55 şarjör, 6 av tüfeği, 1 kalem şeklinde suikast silahı, 1 susturucu, bin adet fişek, balistik yelek, çok sayıda çek, senet ve dijital materyal, 900 bin dolar ve 413 bin avro para ele geçirilmişti.