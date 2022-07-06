Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.07.2022 13:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.07.2022 13:55
    ABONE OL

    Samsun'da insan ticareti operasyonu: 6 gözaltı

    Son dakika haberleri... Samsun'da 'insan ticareti' yaptıkları iddia edilen 2'si yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. 4 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, Kırgızistan uyruklu M.T.(42) adlı kadın ile eşi inşaat işçisi H.E.(30) 'insan ticareti' suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

    Samsun’da insan ticareti operasyonu: 6 gözaltı

    Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 'insan ticareti' yaptıkları tespit edilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

    Yapılan çalışmalarda şüpheli şahısların Özbekistan ve Kırgızistan'dan evlendirmek ve hizmet ettirmek amacıyla insan ticareti yaptıkları belirlendi. Bu olaydan farklı illerden çok sayıda mağduriyetin yaşandığı öğrenildi.

    Olayla ilgili 2 mağdurun ifadesi alınırken, 2'si Kırgızistan uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. 4 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, Kırgızistan uyruklu M.T.(42) adlı kadın ile eşi inşaat işçisi H.E.(30) 'insan ticareti' suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

    Savcıya ifade veren H.E. ile M.T. serbest bırakıldı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Gıda sanayiinde casus soruşturması!
    Haberler Güncel Samsun'da insan ticareti operasyonu: 6 gözaltı
        SON DAKİKA