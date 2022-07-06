Eski Dışişleri Bakanı İlter Türkmen hayatını kaybetti | İlter Türkmen kimdir?

1949 –1991 yılları arasında Bakanlığımızda görev yapan, Dışişleri Eski Bakanlarından, eski Müsteşar, Yunanistan, Sovyetler Birliği ve Fransa ile Birleşmiş Milletler Nezdinde (New York ve Cenevre) Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi sıfatıyla Devletimizi temsil eden, İlter Türkmen 6 Temmuz 2022 tarihinde hayatını kaybetti.

Bakanlıktan başsağlığı mesajı:

Merhum Bakanımızın cenazesi 8 Temmuz 2022 Cuma günü İstanbul Teşvikiye Camii'nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecektir.

Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

İLTER TÜRKMEN KİMDİR?

Galatasaray Lisesi, Siyasal Bilgiler Okulu mezunu.

1949 da Siyaset Dairesinde Aday Meslek Memuru, Ekonomi Dairesinde Aday Meslek Memuru, III. Katip olarak görev yapmış, 1950 yılında askerlik hizmeti nedeniyle ayrılmıştır.

1951 de İktisat Dairesinde III. Katip, 1952 de Kuzey Atlantik Daimi Temsilciliğinde III. Katip, II. Katip, 1957 de İktisat Dairesinde Başkatip, 1959 da Siyaset ve Planlama Grubu Başkan Vekili ve aynı yıl Birleşmiş Milletler Teşkilatı nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde Orta Elçilik Müsteşarı, 1960 da Kahire Büyükelçiliğinde Orta Elçilik Müsteşarı, 1961 de Vaşington Büyükelçiliği Orta Elçilik Müsteşarı, Müsteşarı, 1964 de Genel Sekreter refakatinde Daire Reis Vekili ve aynı yıl Siyaset Planlama Grup Başkan Vekili, Başkanı, ve Daire Başkanı olarak görev yapmıştır.

1967 de Genel Sekreter Yardımcısı, 1968 de Atina Büyükelçiliğinde Büyükelçi, 1972 de Moskova Büyükelçiliğinde Büyükelçi, 1975 de Birleşmiş Milletler nezdinde Daimi Temsilciliğinde Daimi Temsilci olarak, 1978 de Yüksek Müşavir, 1980 de Genel Sekreter olmuştur.

21/09/1980 - 31/12/1983 tarihleri arasında Dışişleri Bakanı olarak görev yapmıştır.

1983 de Birleşmiş Milletler Cenevre Daimi Temsilciliğinde Büyükelçi Daimi Temsilci, 1985 de Birleşmiş Milletler New York Daimi Temsilciliğinde Büyükelçi Daimi Temsilci

1988 de Paris Büyükelçiliğinde Büyükelçi olarak görev yapmış ve 1991 de emekli olmuştur.

Bildiği yabancı diller : Fransızca, İngilizce