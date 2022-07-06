Hollanda’da çiftçilerin protestosu market raflarını boşalttı

Yurtseven, diğer şubelerde de benzer durumların olduğunu ve birçok taze ürünün ya çok az bulunduğunu ya da hiç bulunmadığını kaydetti.

Hollanda Gıda Firmaları Birliği (CBL), tedarik zincirinin kopması ve gerekli saklama koşullarının oluşmaması sebebiyle birçok yiyeceğin bozulacağını, blokajların milyonlarca avro zarara neden olacağını öngörüyor.

ÇEVRİM İÇİ SİPARİŞLER DURMUŞTU

Hollanda'nın en büyük zincir marketi Albert Heijn başta olmak üzere birçok market, eylemlerin başlamasından hemen önce çevrim içi siparişlerin iptal edildiğini ve gün içinde tedariklerin ciddi oranda aksayacağını açıklamıştı.