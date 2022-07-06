Hollanda’da çiftçilerin protestosu market raflarını boşalttı

Çiftçilerin, 4 Temmuz'da sabahın erken saatlerinden itibaren ülkedeki zincir marketlerin gıda dağıtım merkezlerinin önünü traktörlerle kapatması sebebiyle günlük gelen et, süt, yumurta, içecek, meyve ve sebze, çiçek ve şarküteri ürünlerinin tedarikinde ciddi sorunlar yaşandı.
Traktörleriyle özellikle büyük gıda depolarını hedef alan çiftçiler, marketlere ürün akışını keserek günlük tedariki sağlanan ürünlerin bulunduğu rafların boş kalmasına sebep oldu.
Hollanda'nın en büyük zincir marketi Albert Heijn çalışanı Malik Yurtseven, "Bizim şubemizde ilk olarak çiçekler, sonra süt ürünleri, meyve ve sebze tükendi." dedi.
Pazartesiden bu yana günlük gelen ürünlerin tedarik edilemediğini belirten Yurtseven, Zwolle'deki deponun önündeki eylemin bitmesi sebebiyle bugün öğleden sonra, günlük ürünlerin şubelerine ulaşmasının beklendiğini ifade etti.
Yurtseven, diğer şubelerde de benzer durumların olduğunu ve birçok taze ürünün ya çok az bulunduğunu ya da hiç bulunmadığını kaydetti.
Hollanda Gıda Firmaları Birliği (CBL), tedarik zincirinin kopması ve gerekli saklama koşullarının oluşmaması sebebiyle birçok yiyeceğin bozulacağını, blokajların milyonlarca avro zarara neden olacağını öngörüyor.
ÇEVRİM İÇİ SİPARİŞLER DURMUŞTU
Hollanda'nın en büyük zincir marketi Albert Heijn başta olmak üzere birçok market, eylemlerin başlamasından hemen önce çevrim içi siparişlerin iptal edildiğini ve gün içinde tedariklerin ciddi oranda aksayacağını açıklamıştı.