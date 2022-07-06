AK Parti'de 'vefa' toplantıları! Başkan Erdoğan geçmiş dönem belediye başkanları ile bir araya gelecek





Altuğ şunları söyledi;



Hatırlanacağı üzere Başkan Erdoğan, "kendi arkadaşlarımıza sahip çıkmamız lazım" diyerek AK Parti'ye hizmet etmiş kişilerle 'vefa' toplantıları yapacağını duyrmuştu. Bu toplantılardan ilki Mart ayında gerçekleşmişti. Külliye'de AK Parti'de görev yapmış belediye başkanları ve il başkanları bir araya gelmişti.



Bugün ise AK Parti'de görev yapan 2000 belediye başkanı ile bir araya gelecek Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Bu kez adres ATO Congresium olacak.