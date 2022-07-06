AK Parti'de 'vefa' toplantıları! Başkan Erdoğan geçmiş dönem belediye başkanları ile bir araya gelecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçmiş dönem belediye başkanları ile bir araya gelecek.
Programa ilişkin detayları A Haber'den Ece Altuğ aktardı.
Altuğ şunları söyledi;
Hatırlanacağı üzere Başkan Erdoğan, "kendi arkadaşlarımıza sahip çıkmamız lazım" diyerek AK Parti'ye hizmet etmiş kişilerle 'vefa' toplantıları yapacağını duyrmuştu. Bu toplantılardan ilki Mart ayında gerçekleşmişti. Külliye'de AK Parti'de görev yapmış belediye başkanları ve il başkanları bir araya gelmişti.
Bugün ise AK Parti'de görev yapan 2000 belediye başkanı ile bir araya gelecek Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Bu kez adres ATO Congresium olacak.
"SAFLARI SIKILAŞTIRMAYA DAVET EDİYORUM"
Daha önceden verilen mesajlara bakacak olursak şöyle Erdoğan; "Sizleri bir kez daha saflarımızı sıkılaştırmaya davet ediyorum" demişti ve "kendi evinize sahip çıkın" çağrısı yapmıştı. Dolayısıyla bugünde benzer bir çağrının yapılması bekleniyor.