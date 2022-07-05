Bin dönüm buğday tarlası daha kül oldu!

Yangın, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karaevli Mahallesi'nde bulunan buğday tarlasında dün meydana geldi. İddiaya göre, çoğunluğu ekili vaziyette bulunan buğday tarlasında yangın çıktı. Tarlada dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu kısa sürede itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edilirken, mahalle sakinleri de traktörler ile yangına müdahale etmeye çalıştı. Rüzgarın etkisiyle yangın çevredeki diğer tarlalara da sıçradı. İtfaiye ekipleri ve traktörlerle yapılan 1 saatlik müdahalenin ardından tarla yangını kontrol altına alındı. Alanda yapılan incelemede çoğunluğu ekili vaziyette bulunan yaklaşık bin dönüm buğday tarlası yandı. Aynı bölgede dün de çıkan yangında yaklaşık 100 dönüm alan yanmıştı. Traktörü ile yangına müdahale eden mahalle sakinlerinden Hüseyin Alp Çakırlar, "Dünkü yangının biçerdöver tarafından çıktığı düşünülüyordu. Fakat bugün daha bir bilgi alamadık. Çok buğday yandı. Biçilmemiş alan. Durum vahim. Ortalama bin dönüm alanın yandığını düşünüyorum. Bizim de biraz tarlamız yandı. Üzgünüz umarım devamı gelemez" dedi.





MALKARA'DA DA 100 DÖNÜM BUĞDAY TARLASI YANDI

Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı Hacısungur Mahallesi Marmara mevkisinde de önceki gün henüz belirlenemeyen nedenle buğday ekili tarlada yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek Necmi Bilgin, Emrullah Bilgin, Fahrettin Yıldız ve Rahim Ay'a ait 100 dönümlük buğday ekili alanı sardı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına çevreden gelenler de traktör ve iş makineleri ile müdahale etmeye çalışırken tarla sahipleri ile yoldan geçenler de destek olmaya çalıştı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu yangın, güçlükle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Sabah'ta yer alan habere göre, yangında buğday ekili 100 dönüm alan zarar gördü.



TARLALAR SARIYA BOYANDI

Tekirdağ'da ayçiçeklerinin açmasıyla sarıya boyanan tarlalar fotoğraf tutkunlarının ilgisi çekiyor. Ayçiçekleri, hava sıcaklığının ve yağışların istenilen oranda olmasıyla boy vererek çiçeklerini açtı. Şehrin birçok köşesinde tarlaları sarıya boyayan ayçiçekleri, bölgeye ayrı bir renk kattı. Özellikle gün doğumu ve batımında etkileyici bir güzellik sunan ayçiçeklerinin görüntüsü vatandaşların ve fotoğrafçıların ilgisini çekti.