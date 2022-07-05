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    • 05.07.2022 07:56
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    FETÖ firarisi 6 kişi Ankara'da yakalandı

    Son dakika haberi! Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğünce kurulan özel ekip, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün firari 6 üyesini Ankara'da saklandıkları yerlerde yakaladı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Firari FETÖ’cüler saklandıkları delikte paketlendi!

    FETÖ firarisi 6 örgüt üyesi yapılan operasyonlarla yakalandı. Ankara'nın farklın ilçelerinde kayıtsız adreslerde saklanan; bir ihraç Danıştay Teknik Hakimi, iki Emniyet Mahrem İmamı, bir ihraç Kıdemli Binbaşı, bir ihraç Komiser ve bir ihraç Başpolis olmak üzere aranma kaydı bulunan 6 firari yakalandı.

    6 yıldır firari olan kod adı Mustafa olan Emniyet Mahrem İmamı M.D., Yenimahalle ilçesinde saklandığı kayıtsız adresinde ele geçirildi.

    Yakalanan ikinici Emniyet Mahrem İmamı M.E.'nin Milli Eğitim Bakanlığın'dan ihraç edildiği, 5 yıldır Ankara'da bulunan farklı kayıtsız adreslerde saklanarak hayatına devam ettiği tespit edildi.

        6 FİRARİ ÖRGÜT ÜYESİ SİNCAN CEZA VE İNFAZ KURUMU'NA GÖNDERİLDİ


        Ankara Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nün yaptığı operasyonla ele geçirilen 6 firari örgüt üyesi çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu'na gönderildi.

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