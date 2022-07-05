ABD F-16 açıklaması yaptı Yunanistan hazmedemedi! Çavuşoğlu’nun sözlerini böyle çarpıttı

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim son haftalarda daha da tırmanmış durumda. Gerilimin odak noktalarından biri ise ABD'den Türkiye'ye yapılması beklenen F-16 satışını Yunanistan'ın baltalamaya çalışması.
ABD'den gelen son açıklamara göre F-16 satışına yeşil ışık yakılıyor. Bu durum ise Yunanistan'ın keyfini bir hayli kaçırmış durumda.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dün yaptığı bir konuşmayı değerlendiren Yunanistan'ın Kathimerini gazetesi, Türkiye'nin F-16'lar için Yunanistan'a 'saldırdığını' iddia etti.
Her fırsatta her türlü mecrada bu satışın olmaması için sızlanan Yunanistan'la ilgili açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu durumu "Elbette Rum lobisi ya da Ermeni lobisi F-16'ları vermeyin diyebilir. Hele de bunu Yunan lobisi diyebilir. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Kongre'deki konuşmasında İttifak'ın ruhuna aykırı olarak 'vermeyin' diye yalvardı. Bu tarz çabaların sorun olacağını düşünmüyoruz" sözleriyle değerlendirmişti.