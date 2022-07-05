İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Kaçakçılara karşı "Nefes Operasyonu"

7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON





Bunları piyasaya süren, bunların organizasyonunu yapan suç grupları kimlerdir diye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın başkanlığında tüm illerde bu suç gruplarına yönelik çalışma yapılmış ve yaklaşık 8 suç grubu tespit edilmiş ve bu sabah itibarıyla bu 8 suç grubuna ve bunların birlikte çalıştığı şahıslara yönelik 615 adreste arama kararı alınmış, savcılıklarımızla birlikte ortak koordinasyon içerisinde 214 şahsın gözaltı kararı verilmiş ve şu anda adreslere eş zamanlı bir şekilde 7 ilde baskın yapılarak özellikle bu 8 suç grubunun çökertilmesine yönelik bir operasyon planlanmıştır.