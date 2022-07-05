İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Kaçakçılara karşı "Nefes Operasyonu"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tütün ve makaron kaçakçılarına karşı "Nefes Operasyonu" başlatıldığını açıkladı.
Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları;
Bu sabah itibariyle adını nefes olarak verdiğimiz bir operasyon haberini paylaşmak üzere huzurlarınızda bulunuyoruz. Sadece son 5 yılda kom birimlerimiz tarafından yakalanan kaçak sigara miktarı 2017'de 42,6 milyon paketten 3,8 milyon pakete düştü.
Bu operasyonlar sırasında tütün mamulü ve aynı zamanda kaçak tütün mamulü, makaron kaçakçılığı yapan ve yasa dışı olarak üretilen bu ürünleri piyasaya süren suç gruplarının tespitine yönelik de bir çalışma yapıldı.
7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Bunları piyasaya süren, bunların organizasyonunu yapan suç grupları kimlerdir diye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın başkanlığında tüm illerde bu suç gruplarına yönelik çalışma yapılmış ve yaklaşık 8 suç grubu tespit edilmiş ve bu sabah itibarıyla bu 8 suç grubuna ve bunların birlikte çalıştığı şahıslara yönelik 615 adreste arama kararı alınmış, savcılıklarımızla birlikte ortak koordinasyon içerisinde 214 şahsın gözaltı kararı verilmiş ve şu anda adreslere eş zamanlı bir şekilde 7 ilde baskın yapılarak özellikle bu 8 suç grubunun çökertilmesine yönelik bir operasyon planlanmıştır.