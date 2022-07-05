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    • 05.07.2022 23:07
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    • 05.07.2022 23:48
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    CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde skandal! Başkan yardımcısı vatandaşı tekmeledi

    Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki belediyelerde büyük bir sorumsuzluk ve kötü yönetim mevcutken şimdi de hakkını aramaya çalışan vatandaşlara zulüm başladı. CHP'li Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Fahrettin Kayhan, FİDEM Dernek Başkanı Ercüment Oruç'u tekmeledi ve 'şerefsiz' dedi.

    Başkan yardımcısı vatandaşı tekmeledi

    Kadıköy Belediyesi'nin 'Konuşan Kadıköy' programı kapsamında Fikirtepe Mahallesi'nde düzenlediği toplantıda gergin anlar yaşandı.

    Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Kayhan'ın kendisine 'şerefsiz' dediğini iddia eden FİDEM Dernek Başkanı Ercüment Oruç, tekmelendiğini söyledi.

    Kadıköy Belediyesi'nin Konuşan Kadıköy Programı kapsamında Fikirtepe Mahallesi'nde düzenlediği toplantıda gergin anlar yaşandı.

    Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve yardımcılarının katıldığı toplantıda, Fikirtepe'ye ilişkin sorunlarını ve çözüm önerilerini paylaşan mahalleliler, hak etmedikleri bir tutumla karşılaştıklarını söyledi.
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