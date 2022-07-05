CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde skandal! Başkan yardımcısı vatandaşı tekmeledi

Kadıköy Belediyesi'nin 'Konuşan Kadıköy' programı kapsamında Fikirtepe Mahallesi'nde düzenlediği toplantıda gergin anlar yaşandı.
Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Kayhan'ın kendisine 'şerefsiz' dediğini iddia eden FİDEM Dernek Başkanı Ercüment Oruç, tekmelendiğini söyledi.
Kadıköy Belediyesi'nin Konuşan Kadıköy Programı kapsamında Fikirtepe Mahallesi'nde düzenlediği toplantıda gergin anlar yaşandı.
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve yardımcılarının katıldığı toplantıda, Fikirtepe'ye ilişkin sorunlarını ve çözüm önerilerini paylaşan mahalleliler, hak etmedikleri bir tutumla karşılaştıklarını söyledi.