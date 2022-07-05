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    • 06.07.2022 00:01
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    İtalyan-Türk Dostluk Zirvesi özel konserinde Başkan Erdoğan'dan Draghi'ye anlamlı hediye: Marş-ı Sultani

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile İtalyan-Türk Dostluk Zirvesi özel konserini izledi. Erdoğan, konser anısına Draghi’ye, Donizetti Paşa tarafından Sultan Abdülmecid için bestelenen ve 1839-1861 yılları arasında Marş-ı Sultani olarak kullanılan Mecidiye Marşı’nın notlarının bulunduğu tabloyu hediye etti.

    Erdoğan’dan Draghi’ye anlamlı hediye! Marş-ı Sultani...

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın İtalyan-Türk Dostluk Zirvesi adına Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlediği özel konseri izledi.

    Erdoğan, konser anısına İtalya Başbakanı Draghi'ye, Donizetti Paşa tarafından Sultan Abdülmecid için bestelenen ve 1839-1861 yılları arasında Marş-ı Sultani olarak kullanılan Mecidiye Marşı'nın notlarının bulunduğu tabloyu hediye etti.



    İşte konserden objektiflere yansıyan kareler;






    CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
    Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı'nın resmi Twitter hesabından bir açıklama yapıldı.

    Söz konusu açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile İtalyan-Türk Dostluk Zirvesi özel konserini izledi" ifadelerine yer verildi ve konserden görüntüler paylaşıldı.

    İşte Cumhurbaşkanlığının o paylaşımı;
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    Haberler Güncel İtalyan-Türk Dostluk Zirvesi özel konserinde Başkan Erdoğan'dan Draghi'ye anlamlı hediye: Marş-ı Sultani
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