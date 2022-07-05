İtalyan-Türk Dostluk Zirvesi özel konserinde Başkan Erdoğan'dan Draghi'ye anlamlı hediye: Marş-ı Sultani

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın İtalyan-Türk Dostluk Zirvesi adına Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlediği özel konseri izledi.
Erdoğan, konser anısına İtalya Başbakanı Draghi'ye, Donizetti Paşa tarafından Sultan Abdülmecid için bestelenen ve 1839-1861 yılları arasında Marş-ı Sultani olarak kullanılan Mecidiye Marşı'nın notlarının bulunduğu tabloyu hediye etti.
İşte konserden objektiflere yansıyan kareler;
CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı'nın resmi Twitter hesabından bir açıklama yapıldı.
Söz konusu açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile İtalyan-Türk Dostluk Zirvesi özel konserini izledi" ifadelerine yer verildi ve konserden görüntüler paylaşıldı.
İşte Cumhurbaşkanlığının o paylaşımı;
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile İtalyan-Türk Dostluk Zirvesi özel konserini izledi https://t.co/vzy7SbAEbd pic.twitter.com/BJUzotjDqT— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) July 5, 2022