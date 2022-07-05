CHP’li Çanakkale Belediyesi'nden ünlü heykeltıraşı utandıran ayıp

'GÖZÜM GİBİ BAKARIM' DEMİŞTİ

Ünlü heykeltıraş, eseri uygun şartlarda muhafaza edilmesinin sözünü alarak Çanakkale Belediyesi'ne hediye etti. Gökhan, esere gözü gibi bakacağını ve kentin en görünür alanlarında sergileyeceğini vaat ederek eseri teslim aldı. Ancak geçen onca süreye rağmen enstalasyon çalışması için hiçbir girişimde bulunulmadı. 3 yıl boyunca otogarda çürümeye bırakılan eser, 2015'te binanın yıkılmasına karar verilince büyük bir sorun oldu.