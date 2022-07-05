CHP’li Çanakkale Belediyesi'nden ünlü heykeltıraşı utandıran ayıp

Dünyanın birçok ülkesine sayısız sanat eserleri kazandıran ünlü heykeltıraş ve yerleştirme sanatçısı Kalliopi Lemos, Çanakkale Bienali için 2012'de mültecilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla "Güvenli Geçiş İçin Vaatler" adlı bir enstalasyon (yerleştirme) çalışmasına imza attı.
Heykellerinde ve desenlerinde tekneyi sıklıkla kullanan sanatçı Lemos, bienal için hazırladığı tekneyi, Yunanistan sınırını kaçak olarak geçen mültecilerin adları, doğum tarihleri ve yerlerini belirten sayısız adak levhalarıyla donattı.
Eser, 11 Eylül 2012'de Uluslararası Çanakkale Bienali için geçici müzeye dönüştürülen eski otogar alanında sergilendi.