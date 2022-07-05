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    • 05.07.2022 06:59
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    CHP’li Çanakkale Belediyesi'nden ünlü heykeltıraşı utandıran ayıp

    Son dakika haberi! Çanakkale'nin CHP'li Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın, hediye edilen dünyaca ünlü bir esere sahip çıkamayarak geri iade etmek istemesi kentte tartışmalara neden oldu.

    CHP’li belediyeden ünlü heykeltıraşı utandıran ayıp

    Dünyanın birçok ülkesine sayısız sanat eserleri kazandıran ünlü heykeltıraş ve yerleştirme sanatçısı Kalliopi Lemos, Çanakkale Bienali için 2012'de mültecilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla "Güvenli Geçiş İçin Vaatler" adlı bir enstalasyon (yerleştirme) çalışmasına imza attı.

    Heykellerinde ve desenlerinde tekneyi sıklıkla kullanan sanatçı Lemos, bienal için hazırladığı tekneyi, Yunanistan sınırını kaçak olarak geçen mültecilerin adları, doğum tarihleri ve yerlerini belirten sayısız adak levhalarıyla donattı.

    Eser, 11 Eylül 2012'de Uluslararası Çanakkale Bienali için geçici müzeye dönüştürülen eski otogar alanında sergilendi.

        'GÖZÜM GİBİ BAKARIM' DEMİŞTİ
        Ünlü heykeltıraş, eseri uygun şartlarda muhafaza edilmesinin sözünü alarak Çanakkale Belediyesi'ne hediye etti. Gökhan, esere gözü gibi bakacağını ve kentin en görünür alanlarında sergileyeceğini vaat ederek eseri teslim aldı. Ancak geçen onca süreye rağmen enstalasyon çalışması için hiçbir girişimde bulunulmadı. 3 yıl boyunca otogarda çürümeye bırakılan eser, 2015'te binanın yıkılmasına karar verilince büyük bir sorun oldu.

        Sabah'ta yer alan habere göre, esere sahip çıkamayan Belediye Kültür İşleri Müdürlüğü, Troya Kültür Derneği ile görüşerek otogarın yıkılacağını ve eseri muhafaza edemediklerini gerekçe göstererek iade etmek istedi. Eser, Troya Kültür Derneği tarafından bakımı yapıldıktan sonra kendi merkezlerinde sergilenmeye başlandı. Dernek açıklama yapmazken, eserinin kaderine terk edildiğini öğrenen Lemos, "Utanıyorum" demekle yetindi.

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        Haberler Güncel CHP’li Çanakkale Belediyesi'nden ünlü heykeltıraşı utandıran ayıp
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