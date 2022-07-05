Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde orman yangını! Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi

Antalya'da Tünektepe Teleferik Tesisleri'ne yakın bir bölgedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
KARADAN VE HAVADAN MÜDAHELE
Antalya'da Tünektepe Teleferik Tesisleri'ne yakın bir bölgedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
KARADAN VE HAVADAN MÜDAHELE
Yangına, 5 helikopter ve 4 uçak ile helikopterden 7 arazöz ile de karadan müdahale edildi.
Yangın nedeniyle, teleferik seferlerinin de durdurulduğu bildirildi.
45 DAKİKANIN ARDINDAN SÖNDÜRÜLDÜ
Yangına karadan ve havadan müdahele eden itfaiye ekiplerinin yoğun çabasının ardından 45 dakika sonra söndürüldü.