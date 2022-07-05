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    • Güncel
    • 05.07.2022 18:13
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    • 05.07.2022 18:20
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    Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde orman yangını! Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi

    Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda sebebi bilinmeyen bir yangın çıktı. Yangının ardından olay yerine 5 helikopter ve 4 uçak ile helikopter ve 7 arazöz gönderilerek müdahale ediliyor.

    Antalya’da orman yangını

    Antalya'da Tünektepe Teleferik Tesisleri'ne yakın bir bölgedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

    KARADAN VE HAVADAN MÜDAHELE


        Yangına, 5 helikopter ve 4 uçak ile helikopterden 7 arazöz ile de karadan müdahale edildi.

        Yangın nedeniyle, teleferik seferlerinin de durdurulduğu bildirildi.

        45 DAKİKANIN ARDINDAN SÖNDÜRÜLDÜ
        Yangına karadan ve havadan müdahele eden itfaiye ekiplerinin yoğun çabasının ardından 45 dakika sonra söndürüldü.
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            Haberler Güncel Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde orman yangını! Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi
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