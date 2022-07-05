İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine bayram genelgesi: 7 Temmuz'da başlayacak!

Dinlenme tesisleri, akaryakıt istasyonları, yol kenarlarında ürün satışı yapılan yerlerin önlerinde ve banket/emniyet şeritlerinde duraklama yapma/park etme ile yol kenarı tezgahlarına ait ürün bilgi yazılarının karayolu kenarlarında, işaret levhalarında ve karayolu sınır çizgisinin içerisinde bulundurulmasına izin verilmeyecek.



ŞEHİRLERARASI OTOBÜS DENETİMLERİNE AĞIRLIK VERİLECEK

Yoğunluk durumları takip edilerek, gerektiğinde terminal ve ara istasyonlarda takviye personel görevlendirilecek. 66 yaşından gün almış ve 26 yaşından küçük şoförlerin otobüs kullanmalarına izin verilmeyecek. Otobüslerde sivil personel görevlendirilmesi uygulamasına bu bayramda da devam edilecek. Terminal ve izin verilen yerler dışında şehirlerarası otobüslerin kalkışlarına müsaade edilmeyecek. Terminallere giriş-çıkış yapan bütün otobüs ve şoförler ile takograflar denetlenecek.

Otobüslerde emniyet kemeri kullanımına ilişkin denetimlere ağırlık verilerek yolcuların "otobüslerin karıştığı trafik kazalarında araçların devrilmesi ve araçtan dışarı savrulmalarının önlenmesi amacıyla emniyet kemeri kullanmaları", şoförlerin ise "taşıt kullanırken cep telefonu ile konuşmamaları" konularında bilgilendirilecek.

KAZALARIN YOĞUN OLDUĞU İLK 20 GÜZERGÂHTAKİ TEDBİRLER ÜST SEVİYEYE ÇIKARILACAK

İhtiyaç duyulduğunda, Polis ve Jandarma Trafik Ekiplerince müşterek denetimler gerçekleştirmek üzere karma ekipler oluşturulacak. Bayram süresince helikopter, drone, ve İHA türü hava taşıtlarından özellikle trafiğin yoğunlaşacağı (tatilin başlangıç ve bitiş) tarihler başta olmak üzere trafik düzenleme ve denetleme faaliyetlerinde azami şekilde yararlanılacak.



Son üç yılda bayram tatillerinde kazaların yoğun olarak meydana geldiği ilk 20 güzergâhtaki tedbirler, daha etkili ve yoğun şekilde planlanacak ve bu güzergâhlarda arada kontrolsüz alanlar bırakılmayacak şekilde birbirinin devamı niteliğinde ekipler görevlendirilecek. Radarla hız denetimlerinin özellikle hız kaynaklı kazaların yoğunlaştığı yerlerde gerekli işaretlemeler yapılarak gerçekleştirilecek.