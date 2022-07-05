25 milyarlık Demir Yumruk operasyonunda Erol Evcil'in ifadesi ortaya çıktı!

Demir-çelik fiyatlarını manipüle eden, tam 105 milyar liralık sahte faturayla kamuyu 25 milyar zarara uğratan Erol Evcil adıyla bilinen Erol Eşrefoğlu, Hüseyin Eryılmaz ve Melih Karabacak liderliğini yaptığı 3 suç örgütüne operasyon düzenledi. Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı şafak baskınları yapılan Demir Yumruk operasyonunda 310 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken konut, işyeri ve fabrika gibi toplam 261 taşınmaza, 327 araca, 8 bin 690 hesaba ve Erol Evcil'in özel jetine el konuldu. 39 şirkete ise kayyum atandı.
İskenderun'da kaldığı rezidansın yangın merdiveninden kaçmaya çalışırken Özel Harekat ekiplerince gözaltına alınan Evcil'in, liderliğini yaptığı suç örgütünün zor durumdaki fabrikaları hedef aldığı tespit edildi. Örgütün işleyişi de çözüldü.
İlk olarak, mali sıkıntı yaşayan tesisleri satın alma vaadi ile kira kontratı imzalandı. Tesise girdikten sonra demir-çelik ürünlerini piyasaya satıp gelirler Evcil'in grup şirketlerin hesaplarına aktarılarak firmaların içi boşaltıldı. KDV, kurumlar vergisi ve stopaj gibi ödemeler bu firmaların üzerinde bırakılarak firmaların borç yükü artırıldı. Borçlar nedeni ile haciz gelmesi durumunda kiracı değişimine giderek faaliyete devam edildi. Herhangi bir tahsilat yapılamadığı içinde kamu alacağı tahsili de engellenmiş oldu. Örgütün bu yolla İzmir, Hatay ve Sivas'taki fabrikalara çöktüğü belirlendi. Demir çelik sektöründe faaliyet yürüten köklü firmaları bu şekilde kasıtlı olarak iflasa sürükledikleri ortaya çıktı. Evcil bu yöntemle devleti 3 milyar 955 milyon 628 bin 534 lira zarara uğrattı. Erol Evcil'in üzerinde herhangi bir fabrika olmadığı ve bunları akrabalarını üzerine yaptırdığı tespit edildi.