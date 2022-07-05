25 milyarlık Demir Yumruk operasyonunda Erol Evcil'in ifadesi ortaya çıktı!

EROL EVCİL TUTUKLANDI

Düzenlenen 'Demir Yumruk' operasyonunda Erol Evcil'in de aralarında bulunduğu 225 şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, şüphelilerden 210'u için ek gözaltı talebinde bulunurken, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 210 şüpheliden bir kısmına 2 bazılarına ise 4 gün ek gözaltı süresi verildi. Adliyeye sevk edilen ve aralarında Erol Evcil'in de olduğu 15 şüpheli savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Erol Evcil (Eşrefoğlu), Tolga Demirel, Hasan Kabuklu, Fırat Ardıç, 'Kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından, Sadun Budinli ise 'Kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ile 'Suç örgütüne üye olmak" suçlarından tutuklandı. Alpaslan Gazi A., konutu terk etmeme', Özdemir Ö., Sadık Fırat E., Berat Nuri Ş., Gülderen Evcil A., Mirza Ardahan A., Mithat K, Öznur Çıtlak A., Remziye Evcil Ş. ve Serdar Ç. ise yurt dışı yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.