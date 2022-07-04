Çanakkale’de bir haftada 657 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, insan kaçakçılığını önleme faaliyetleri kapsamında 22-29 Haziran tarihlerinde 22 operasyon düzenledi.

Bu çalışmalarda, çeşitli ülkelere mensup 657 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, yabancı uyrukluların yurt dışına kaçışlarını organize ettiği ve insan kaçakçılığı yaptığı belirlenen 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.