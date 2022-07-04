Kripto FETÖ'cüleri yüz tanıma sistemi yakalattı: Esnaf oyununa darbe! Camide, pazarda, markette örgüt parası trafiği

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terör ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik önemli bir operasyona daha imza attı. Ankara'dan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne finans sağlamak amacıyla İstanbul'a giden ve şüpheli uçuş kayıtları tespit edilen şüpheli takibe alındı. Ankara TEM birimlerince İstanbul polisine bilgi verilerek zanlı İstanbul'da da izlendi. Yapılan kapsamlı çalışmada, zanlının İstanbul'da başka bir kişi ile kılık değiştirerek ve kalabalık olan mekanlarda buluşarak örgütün Ankara il yapılanmasına ulaştırılmak üzere para alışverişinde bulunduğu tespit edildi. Ankara'ya geleceği bilgisine ulaşılan zanlı, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan karar doğrultusunda otomobiliyle seyrederken durduruldu. Kendisinin iş adamı olduğunu söyleyen D.B.'nin aracında yapılan aramada, bagaj bölümünde saklanan 4 ayrı zarfa yerleştirilmiş 40 bin dolar ele geçirildi.
KOMİSYON KARŞILIĞINDA KURYELİK YAPMIŞ
Kendisinin komisyon karşılığında aracı olduğunu, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında soruşturma geçirmediğinden dolayı tercih edildiğini anlatan D.B., önceden tanıdığı FETÖ/PDY mensubu olan kişiden gelen talimatla Telegram programını indirdiği Telegram üzerinden yurt dışı numarası ile mesaj atıldığı yer zaman belirtildiği, sadece para alışverişi sırasında Telegram uygulamasını yüklediğini sonrasında uygulamayı sildiğini ve para aldığı kişileri tanımadığını söyledi.
PAZARDA, CAMİ ABDESTHANESİNDE BULUŞMA
İfadesinde, parayı aldığı ve verdiği kişilerin değiştiğini belirten D.B. parayı verdiği yerlerin de değişiklik gösterdiğini, bazen pazarda bazen cami abdesthanesi ve kameraların bulunmadığı dikkat çekmeyecek yerlerde para alışverişinin gerçekleştiğini söyledi. Kurye taşıdığı bu paraların FETÖ'den aranması olan kişilerin kaldığı evlere ve tutuklu bulunan örgüt üyelerinin ailelerine götürüldüğünü de itiraf etti.