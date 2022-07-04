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    • 04.07.2022 17:09
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    İstanbul İl Seçim Kurulu belli oldu! İşte isim isim o liste

    İstanbul’un yeni İl ve İlçe Seçim Kurulu Başkanları belli oldu. İstanbul Adliyesinde gerçekleşen kura töreniyle İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Ramazan Seçkin oldu.

    İstanbul İl Seçim Kurulu belli oldu!

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim kanunundaki değişikliğinin ardından il seçim kurulu başkanı, üyeler ve ilçe seçim kurulu başkanlarının 6 Temmuz'a kadar yeniden belirlenmesine karar vermişti.

    Birinci sınıfa ayrılmış hakimler arasından kura ile yapılacak atamalar bugün İstanbul Adliyesinde gerçekleşti.

    139 HAKİMİN İSMİ TEK TEK OKUNDU
    Saat 14.00'te başlayan kura seçimine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, İstanbul Adalet Sarayı Komisyon Başkanı Okan Albayrak'la birlikte 1. sınıf hakimler ve parti temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından seçimlere başlamadan önce kurada seçilecek 139 hakimin isimleri tek tek okunarak şeffaf kutu içerisine yerleştirildi.

    İL SEÇİM KURULU BAŞKANI RAMAZAN SEÇKİN OLDU
    Sabah'ın haberine göre birinci sınıfa ayrılan hakimler arasında yapılan kuraya göre İl Seçim Kurulu Başkanı Ramazan Seçkin seçildi. Hamza Emre ve Özlem Aktaş asil üye olarak seçildi.

    TAM LİSTE
    Yapılan kura seçimine göre İstanbul ve İlçelerinin tam listesi şu şekilde;

    İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Ramazan Seçkin

    İstanbul İl Seçim Kurulu 1. Asıl Üye Hamza Emre

    İstanbul İl Seçim Kurulu 2. Asıl Üye Özlem Aktaş

    İstanbul İl Seçim Kurulu 1. Yedek Üyesi Ömer Seyfettin Yılmaz

    İstanbul İl Seçim Kurulu 2. Yedek Üyesi Önder Karavaizoğlu

    Kağıthane 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ersin Öztürk

    Kağıthane. 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Serap Nebioğlu

    Fatih 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Adem Aygün

    Fatih 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hacer Dönmez

    Fatih 3. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Metin Özdemir

    Eyüpsultan 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Nazan Çiçek

    Eyüpsultan 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Atila Karatoy

    Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Mustafa Edibali

    Sarıyer 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Fatih Durmuş

    Şişli 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Yasin Karaca

    Şişli 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Sonay Özdemir

    Bayrampaşa 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Necmi Arslan

    Bayrampaşa 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Rabia Yazkan Onay

    Beyoğlu 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Bora Coşar

    Beyoğlu 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Mustafa Çürük

    Beşiktaş 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Engin Bedir

    Gaziosmanpaşa 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Fatih Kurt

    Gaziosmanpaşa 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Naciye Alev Polat Özder

    Gaziosmanpaşa 3. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Metin Cengiz

    Sultangazi 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Sema Aytaç

    Sultangazi 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Yasemin Yuntar

    Arnavutköy İlçe Seçim Kurulu Başkanı Sevilay Aslantaş

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    Haberler Güncel İstanbul İl Seçim Kurulu belli oldu! İşte isim isim o liste
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