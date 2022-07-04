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    • 04.07.2022 23:33
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    Akaryakıt fiyatlarında indirim sürecek mi? EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'dan flaş açıklamalar

    Akaryakıt fiyatlarında indirim sürecek mi? EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz A Haber'de petrol fiyatlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Petrol fiyatlarının günlük değiştiğini vurgulayan Yılmaz, Türkiye ve Avrupa arasında yakıt fiyatları açısından bir kıyaslama yaptı. Petrolün varil fiyatının 100 doların altına inebileceğini söyleyen Yılmaz "Akaryakıt fiyatlarında indirimler sürecek" ifadelerini kullandı.

    Akaryakıt fiyatlarında indirim sürecek mi?

    EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz petrol fiyatlarına ilişkin A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında değerlendirmelerde bulundu:

    Klasik bir ekonomide arz talep dengesi gibi bir kural var. Bu kuralları belirleyen yerel ve global etkenler olabilir. Bir takım olaylar olduğunda petrol fiyatlarının yükseldiğini görebiliyoruz.

    Buna bağlı olarak da Merkez Bankası'nın belirlediği fiyatlar da bizim iş piyasamızı belirliyor. Vergiler dünya genelinde bizden çok daha fazla. Avrupa'da en ucuz akaryakıt fiyatı Türkiye'de. Dünya genelinde de Türkiye petrol ucuzluğu konusunda listenin başlarında yer alıyor.

        Avrupa'da bazı ülkelerde 2,8 euroya varan benzin litre fiyatı var. Türkiye'de enerji yönünden vatandaşları devlet büyük bir miktarla sübvanse etmekte. Rakam olarak doğal gaz ve elektrikte 200 milyar liraya var bir destek var. 50-60 milyarın üzerinde de bir sübvansiyon var.

        Petrol üreten ülkelerdeki yüzde 1-2 oranındaki ürün fazlalığının piyasaya etkisi daha farklı oluyor. 7-8 yıl önce petrol fiyatlarının 200 dolara kadar çıkabilme tehlikesi var dendi 25 dolarlara kadar düştü. Geçen hafta 130 dolardı. Bugün 110 dolar civarında.

        Burada Rusya'nın tavrı çok önemli. Bugün 11 milyon varil petrol üretimi var. Rusya üretimini yarıya düşürürse 300 dolarları görebilir diyenler var. Bunlar anlık değişebilecek şeyler.
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        Haberler Güncel Akaryakıt fiyatlarında indirim sürecek mi? EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'dan flaş açıklamalar
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