Akaryakıt fiyatlarında indirim sürecek mi? EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'dan flaş açıklamalar

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz petrol fiyatlarına ilişkin A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında değerlendirmelerde bulundu:
Klasik bir ekonomide arz talep dengesi gibi bir kural var. Bu kuralları belirleyen yerel ve global etkenler olabilir. Bir takım olaylar olduğunda petrol fiyatlarının yükseldiğini görebiliyoruz.
Buna bağlı olarak da Merkez Bankası'nın belirlediği fiyatlar da bizim iş piyasamızı belirliyor. Vergiler dünya genelinde bizden çok daha fazla. Avrupa'da en ucuz akaryakıt fiyatı Türkiye'de. Dünya genelinde de Türkiye petrol ucuzluğu konusunda listenin başlarında yer alıyor.