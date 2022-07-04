Akaryakıt fiyatlarında indirim sürecek mi? EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'dan flaş açıklamalar

Avrupa'da bazı ülkelerde 2,8 euroya varan benzin litre fiyatı var. Türkiye'de enerji yönünden vatandaşları devlet büyük bir miktarla sübvanse etmekte. Rakam olarak doğal gaz ve elektrikte 200 milyar liraya var bir destek var. 50-60 milyarın üzerinde de bir sübvansiyon var.