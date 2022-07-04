MİT tarafından Azez'de yakalanmıştı! Kilolarca patlayıcıyı 200 dolar için taşımış!

Kontrollü şekilde infilak ettirilen bomba yüklü kamyona parça tesirli 100 kilogram patlayıcı yerleştirdiği de belirlendi.

50 KİŞİ ÖLEBİLİRDİ

Abbas, terör örgütü üyeleriyle herhangi bir ilişiğinin bulunmadığını iddia etti:

"Kamyonun nerede, nasıl teslim alınacağını sorduğumda 'Sen Azez şehir merkezindeki büyük kavşağa gittiğinde bizi telefonla arayacaksın. Biz de kamyonu satın alan kişiyi arayacağız. Senin yanına gelecek ve kamyonu teslim alacak' dediler. Ancak bu işin içinde örgütün olduğunu bilmiyordum, sonradan öğrendim."