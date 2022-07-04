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    • 04.07.2022 20:07
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    • 04.07.2022 20:07
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    MSB acı haberi duyurdu! Pençe-Kilit operasyonunda 1 askerimiz şehit oldu

    Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Enes Özgün’ün şehit olduğunu açıkladı.

    Pençe-Kilit’ten acı haber

    Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 21 Haziran 2022 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 4 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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    Haberler Güncel MSB acı haberi duyurdu! Pençe-Kilit operasyonunda 1 askerimiz şehit oldu
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