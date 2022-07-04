Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan Ermenistan'la normalleşme açıklaması

Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner'le görüşmelerinin ardından Dışişleri Bakanlığında ortak basın toplantısı düzenledi.
Son zamanlarda Türkiye ve Avusturya arasında ilişkilerde yakalanan ivmeden duyulan memnuniyeti dile getiren Çavuşoğlu, iki ülke arasında liderler düzeyinde temasların sürdüğünün ve ortak konularda çalışma prensibi üzerinde mutabık kalındığının altını çizdi.
Çavuşoğlu, iki ülke arasında istişarelerin her düzeyde artırılması hususunda varılan mutabakata dikkati çekerek bugün dışişleri ve içişleri bakanları düzeyinde bir araya geldiklerini söyledi.
Son zamanlarda Türkiye ve Avusturya arasında yakalanan ivmeyi bu formatlardaki ve kurumlar arası görüşmelerle sürdürmek istediklerini kaydeden Çavuşoğlu, "İkili ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için çalışmamız lazım. İş birliğimizi güçlendirmemiz gerekiyor." dedi.
Çavuşoğlu, iki ülke arasında ikili ticaret hacminin geçen yıl yüzde 30 artış gösterdiğini aktararak "Bu sene ilk 5 ayın rakamlarına baktık, yine artış devam ediyor, 3,5 milyar doları geçeceğiz. Gelecek için 5 milyar dolarlık bir hedefi koymamız gerçekçi bir yaklaşım olacaktır." ifadesini kullandı.
Türkiye ve Avusturya'nın dışişleri bakanlıklarınca yürütülen sanat ve bilim diyaloğunun iki ülke arasındaki pozitif gündeme katkı sunduğuna işaret eden Çavuşoğlu, Avusturya'daki Türk toplumunun özellikle iki ülke arasında güçlü bir bağ oluşturduğunu vurguladı.
Çavuşoğlu, Türk toplumunun huzur ve refahının her iki ülkenin yararına olduğuna dikkati çekerek "Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliğinin (ATİB) aşırıcılıkla mücadelesi önem arz ediyor hem Avusturya için hem Türkiye için. Sonuçta Avusturya makamlarının ATİB'e bu anlamda desteği de önem arz ediyor." dedi.
Toplantıda bölgesel konuları da değerlendirdiklerini belirten Çavuşoğlu, Ukrayna-Rusya savaşının küresel bir gıda krizine de yol açtığının altını çizdi.
Çavuşoğlu, Türkiye'nin gerek savaşın müzakere yoluyla sonlandırılması gerek gıda krizinin Birleşmiş Milletler (BM) planı çerçevesinde sonlandırılması ve tahıl ihracatının önünün açılması için verdiği katkı ve sarf ettiği çabalara da dikkati çekti.
Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini de ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu, "Özellikle Gümrük Birliğinin güncellenmesi her iki tarafın da yararınadır. Bu konuda da mutabıkız. Yine AB ile 2016'da göç mutabakatımız vardı, ortak deklarasyon. Bunun da bugünün şartlarında güncellenmesi gerektiğini vurguladık." diye konuştu.
Çavuşoğlu, Türkiye'nin, NATO ortaklarından olan Avusturya'nın İttifak'ın faaliyetlerine katılmasına her türlü desteği verdiğini dile getirdi.