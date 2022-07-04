Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan Ermenistan'la normalleşme açıklaması

Son zamanlarda Türkiye ve Avusturya arasında yakalanan ivmeyi bu formatlardaki ve kurumlar arası görüşmelerle sürdürmek istediklerini kaydeden Çavuşoğlu, "İkili ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için çalışmamız lazım. İş birliğimizi güçlendirmemiz gerekiyor." dedi.

Çavuşoğlu, iki ülke arasında ikili ticaret hacminin geçen yıl yüzde 30 artış gösterdiğini aktararak "Bu sene ilk 5 ayın rakamlarına baktık, yine artış devam ediyor, 3,5 milyar doları geçeceğiz. Gelecek için 5 milyar dolarlık bir hedefi koymamız gerçekçi bir yaklaşım olacaktır." ifadesini kullandı.

Türkiye ve Avusturya'nın dışişleri bakanlıklarınca yürütülen sanat ve bilim diyaloğunun iki ülke arasındaki pozitif gündeme katkı sunduğuna işaret eden Çavuşoğlu, Avusturya'daki Türk toplumunun özellikle iki ülke arasında güçlü bir bağ oluşturduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, Türk toplumunun huzur ve refahının her iki ülkenin yararına olduğuna dikkati çekerek "Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliğinin (ATİB) aşırıcılıkla mücadelesi önem arz ediyor hem Avusturya için hem Türkiye için. Sonuçta Avusturya makamlarının ATİB'e bu anlamda desteği de önem arz ediyor." dedi.