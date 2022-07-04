ABD’li senatör Graham’dan Türkiye’ye F-16 satışına destek

ABD'li Senatör Lindsay Graham cumartesi günü Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirerek Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Mabeyn Köşkü'nde gerçekleştirilen görüşmede ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler, terörle mücadele, savunma sanayii alanındaki iş birliği konuları, Ukrayna- Rusya Savaşı, Karadeniz tahıl sevkiyatı, Suriye, Ege- Akdeniz ve diğer bölgesel konular ele alındı. Görüşmenin başında Madrid'deki NATO Zirvesi ve kabul edilen Yeni Stratejik Konsept değerlendirildi.



Zirve marjında iki ülke liderinin olumlu bir havada gerçekleştirdikleri görüşmeden duyulan memnuniyet dile getirildi. Türkiye- ABD ilişkilerinin karşılıklı saygı ve anlayış temelinde, ortak ve stratejik çıkarların esas alındığı bir zeminde ilerlemesi gerektiği ifade edildi. Savunma sanayii alanında iş birliğinin ve F- 16 konusunda ilerleme sağlanmasının iki ülkenin çıkarlarına hizmet edeceği belirtildi.

"F-16 SATIŞI İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Cumhuriyetçi senatör Türkiye ziyaretinin dönüşünde F-16 savaş uçakları ile ilgili mesajlarını Twitter'dan verdi.

Graham paylaştığı tweette, "Biden yönetiminin F-16'ları Türk Hava Kuvvetlerine satma kararını desteklemek için elimden gelen her şeyi yapacağım. NATO müttefiklerimizin elindeki bu savaş uçakları bir istikrar duygusu yaratacak ve Türk Ordusu'na kesinlikle ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarına uygun yetenekler kazandıracak" ifadelerini kullandı.