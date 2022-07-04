Alkollü yolcu taksi şoförünü ısırdı, darbetti, aracına binip kaza yaptı





'MAALESEF BANA BUNU YAPAN ADAM SERBEST KALDI, BENİM ÇOK ZORUMA GİDİYOR'

Yaşadıklarını anlatan Ali Hallaç, "Saçlarımı yakaladı vites kutusuna doğru eğdi ve ısırmaya başladı. Başımdan kan boşalmaya başladı. Çok acı çektim. Saçlarımı öyle bir çekiyordu ki kafa derim yüzüldü sandım, öleceğimi sandım. Daha sonra polisler ve ambulans geldi. Beni hastaneye götürdüler. Başıma 3 dikiş atıldı. Boynumda ısırıklar var. Kollarım yaralandı. Bu adamın cezalandırılması için ölmem mi gerekiyordu? Manşetlere bir taksici cinayeti haberi daha mı çıkması gerekiyordu. Maalesef bana bunu yapan adam serbest bırakıldı. Bu benim çok zoruma gidiyor. Bu saatten sonra ben mesleğimi yapabilecek miyim, ondan da emin değilim. Psikolojim bozuldu, travma geçiriyorum. Belki bu saatten sonra taksicilik de yapamayacağım" diye konuştu.