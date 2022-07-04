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    • Güncel
    • 04.07.2022 09:34
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    • 04.07.2022 09:43
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    HAVA DURUMU | Saatte 60 km! Uçacağız! Meteoroloji o bölgeleri uyardı | 4 Temmuz 2022 hava durumu

    Haftanın ilk iş gününde vatandaşlar “Bugün hava nasıl olacak?” sorusunun yanıtını araştırırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden beklenen açıklama geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son tahminlere göre, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Doğu Anadolu’nun güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    Saatte 60 km! Uçacağız! Meteoroloji o bölgeleri uyardı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Samsun,Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Doğu Anadolu'nun güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA

    Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

    EDİRNE °C, 35°C

    Az bulutlu

    İSTANBUL °C, 30°C

    Az bulutlu ve açık

    KIRKLARELİ °C, 30°C

    Az bulutlu

    KOCAELİ °C, 32°C

    Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

    EGE

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

    DENİZLİ °C, 38°C

    Az bulutlu

    İZMİR °C, 38°C

    Az bulutlu ve açık

    KÜTAHYA °C, 28°C

    Az bulutlu

    MANİSA °C, 38°C

    Az bulutlu

        AKDENİZ

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA °C, 32°C

        Az bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 27°C

        Az bulutlu

        ÇANKIRI °C, 27°C

        Az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 29°C

        Az bulutlu

        KONYA °C, 28°C

        Az bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 26°C

        Az bulutlu

        ZONGULDAK °C, 25°C

        Az bulutlu ve açık

        KASTAMONU °C, 26°C

        Az bulutlu

        SİNOP °C, 26°C

        Az bulutlu ve açık

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ

            Az bulutlu, iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            AMASYA °C, 26°C

            Az bulutlu

            ÇORUM °C, 24°C

            Az bulutlu

            SAMSUN °C, 25°C

            Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleriden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

            TRABZON °C, 24°C

            Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU

            Az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; kuzey ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

            ERZURUM °C, 26°C

            Parçalı ve az bulutlu

            KARS °C, 22°C

            Parçalı ve az bulutlu

            MALATYA °C, 32°C

            Az bulutlu

            VAN °C, 24°C

            Parçalı ve az bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU

            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR °C, 37°C

            Az bulutlu ve açık

            GAZİANTEP °C, 37°C

            Az bulutlu ve açık

            SİİRT °C, 36°C

            Az bulutlu ve açık

            ŞANLIURFA °C, 38°C

            Az bulutlu ve açık
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            Haberler Güncel HAVA DURUMU | Saatte 60 km! Uçacağız! Meteoroloji o bölgeleri uyardı | 4 Temmuz 2022 hava durumu
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