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    • 04.07.2022 01:46
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    TSK'nın Bartın'da selde yıkılan köprünün yerine kurduğu köprü tamamlandı

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Bartın’ın Boğazköy Beldesinde selde yıkılan köprünün yerine kurduğu hafif alaşımlı sabit köprü tamamlandı. İşte detaylar...

    TSK’dan Bartın’a geçici köprü! Selde yıkılmıştı

    Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Boğazköy beldesinde meydana gelen sel felaketinde yıkılan köprünün yerine kurulan köprünün ulaşıma açıldığı duyuruldu.

    Paylaşımda, "Bartın'ın Boğazköy Beldesinde meydana gelen sel felaketinde yıkılan köprünün yerine Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından Hafif Alaşımlı Sabit Köprü kurulumu tamamlandı ve köprüden araç geçişi başladı" ifadelerine yer verildi.

    İşte o paylaşım;

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