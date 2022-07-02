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    • 02.07.2022 22:46
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    • 02.07.2022 22:58
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    CHP yine takoz belediyeciliğine devam ediyor! Yıkılıp yeniden yapılan spor kompleksinin yapımını durdurdular

    CHP hizmet yerine yapılan hizmetlere çökme siyasetiyle devam ederken skandallarına devam ediyorlar. Zeytinburnu ilçesinde yer alan Abdi İpekçi Spor Kompleksinin inşaatı, CHP yönetimindeki İBB tarafından 'yeşil alana zarar verdiği' iddiasıyla durduruldu.  Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İsimler değişse de CHP’nin engel olma siyaseti değişmiyor. Bir belediye, milli başarılara ev sahibi olacak bir spor kompleksinden ne ister?" şeklinde tepki gösterdi.

    CHP yine takoz belediyeciliğine devam ediyor!

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yıkılıp yeniden yapımına başlanan Abdi İpekçi Spor Kompleksi İnşaatının müteahhidine ve inşaatın sahibi Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, 'yeşil alana zarar verildiği' iddiasıyla 150 milyon TL'lik ceza yazdı. 'İBB Başkanlık Olur'u' ile yapı ruhsatı iptal edilen inşaat mühürlendi.

    Gelişmeye ilişkin bugün bir açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Zeytinburnu'nda bulunan inşaatı durdurmaya çalışan İBB'ye tepki gösterdi.

    Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunan Bakan Kasapoğlu, "İsimler değişse de CHP'nin engel olma siyaseti değişmiyor. Bir belediye, milli başarılara ev sahibi olacak bir spor kompleksinden ne ister?" diye konuştu.
        CHP’li belediye vatandaşa kabusu yaşatıyor
        Haberler Güncel CHP yine takoz belediyeciliğine devam ediyor! Yıkılıp yeniden yapılan spor kompleksinin yapımını durdurdular
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