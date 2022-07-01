Özge Pomen, kaydettiği görüntülerin, izinsiz yayınlandığını iddia etti

Özge Pomen, eski eşi CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun yeni eşi Tuba Torun için söylediği "50 kişi ile birlikte olmuş" sözleri izinsiz kaydetti. Sonra bu konuşmalar sosyal medyaya servis edildi.

Skandal sonrası hem Erdoğdu, hem de Torun CHP'den istifa etti. Pomen, Erdoğdu ve Torun'un sert tepkisiyle karşılaşınca, 5 gün sonra avukatlarına talimat verdi.

Avukatlar Evrim Dost ve Halil Şahin Dost, yaptıkları açıklamada, "Müvekkilimiz Özge Pomen'in ses ve görüntüleri, başka hesaplardan paylaşılmıştır. Bu paylaşımları Pomen yapmamıştır. Yasal yollara başvurulacaktır" dedi.