Başkan Erdoğan'dan NATO Liderler Zirvesi sonrası önemli açıklamalar! PKK/PYD/YPG, FETÖ ilk defa NATO'nun belgelerine giriyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Terör örgütü PKK'ya destek veren İsveç ve Finlandiya ile yapılan mutabakata dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Yaptığımız görüşmelerle PKK/PYD/YPG, FETÖ, tüm bu terör örgütleri NATO'nun artık yazılı kayıtlarına giriyor. Bu işin yazılı kayda girmesi ilk defa oluyor. Girmediği takdirde, kusura bakmayın. Bu bizim kırmızı çizgimizdir." dedik. Herhangi bir yanlışları vesaire olduğu zaman zaten kapı gibi belgeler elde, oradan gereğini yaparız." dedi.
İşte Başkan Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya ile varılan mutabakata ilişkin açıklamaları;
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi münasebetiyle Madrid'e gerçekleştirdiğimiz ziyareti tamamlamış bulunuyoruz. Ukrayna'daki savaşla birlikte düşünüldüğünde NATO tarihindeki en önemli zirvelerden birisini başarıyla gerçekleştirdik. NATO'nun Avrupa-Atlantik coğrafyasının güvenliği bakımından oynadığı asli rolü bu vesileyle bir kez daha teyit ettik. Madrid Zirvesi bu kritik dönemde birlik ve dayanışma mesajı verilmesi bakımından önemli bir fırsat teşkil etti. Zirvede NATO'nun hedeflerini ortaya koyan ve önümüzdeki dönemde yapılması gereken çalışmalara yön verecek olan yeni Stratejik Konsepti kabul ettik.
İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvuruları, tabiatıyla zirve bağlamında öne çıkan konulardan birisi oldu. Biz bu noktada en başından beri ortaya koyduğumuz ilkeli ve dirayetli tutumu Madrid'de de sürdürdük. Bu ülkelerin bilhassa terörle mücadele alanında meşru taleplerimize yönelik bağlayıcı taahhütlerde bulunmaları, somut ve net adımlar atmaları gerektiğini kendilerine ifade ettik. Genel Sekreterin kolaylaştırıcılığında gerçekleştirdiğimiz dörtlü zirve akabinde imzalanan muhtırayla tüm bu hususları kayıt altına aldık.
Ülkemizin bu muhtırayla elde ettiği kazanımlar yanında Türkiye özellikle terörle mücadele alanında pek çok ilke imza atmıştır. Kuzey Atlantik Konseyinde ilk kez talebimizle "Terörizm ve Güney" konulu özel oturum düzenlendi. Terörizmin bütün tür ve tezahürleriyle temel iki tehditten biri olduğu, İttifak'ın en üst rehber belgesine girdi. Sınırlarımız ve ulusal güvenliğimiz temelinde 360 derece yaklaşıma her belgede atıf yaptırdık. Stratejik Konsept'te ilk kez, terör örgütlerinin "halklarımızın ve topraklarımızın" yanı sıra "güvenlik kuvvetlerimizi" tehdit ettiğini kayıt altına aldırdık.
Ayrıca Finlandiya ve İsveç'le imzaladığımız üçlü muhtıradaki terörizm ve dayanışma hususları tüm müttefikler için yol gösterici olacaktır. Bundan sonra PKK ve FETÖ mensupları için terör propagandası yapmak, ülkemize ve vatandaşlarımıza saldırmak, insanları tehdit etmek, ortalığı yakıp yıkmak çok daha zorlaşacaktır.
Her ne kadar muhalefet gölgelemeye çalışsa da NATO Zirvesi Türkiye için büyük bir diplomatik zafer olmuştur. Bu gerçeği sadece muhataplarımız değil akıl, vicdan ve asgari düzeyde diplomasi bilgisi olan herkes tasdik ediyor. Terör örgütüne sırtını dayayanların Türkiye'nin kazanımları karşısında yaşadıkları hayal kırıklığını hepimiz görüyoruz.
Elbette verilen sözler önemlidir ama bizim için asıl olan uygulamalardır. Terörle mücadelesinde defalarca arkasından hançerlenmiş bir ülke olarak ihtiyatlı davranıyoruz. Bundan sonraki süreçte ülkemize verilen sözlerin yerine getirilip getirilmediğini yakından takip edeceğiz.
NATO bağlamında ele aldığımız konuların yanı sıra zirve sırasında pek çok ikili görüşme de gerçekleştirdik. Fransa, Romanya ve Güney Kore cumhurbaşkanları, Birleşik Krallık ve Hollanda başbakanları, İspanya hükümet başkanı, Almanya ve Avusturya Şansölyelerinin yanı sıra Avrupa Birliği Konseyi Başkanı ile ikili görüşmelerimiz oldu. Amerikan Başkanı Sayın Biden'la da ikili meselelerimizi ve bölgesel konuları ele aldık. Bu düşüncelerle ziyaretimiz ve temaslarımızın hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.